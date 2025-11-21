21 de noviembre de 2025 - 18:25

Tirar las cajas de celulares pasó de moda: cómo las podés reciclar para renovar tu escritorio

Poder reciclar materiales que tenemos en casa es una gran oportunidad para renovar los espacios.

Escritorio y banco de almacenamiento inteligente
Escritorio y banco de almacenamiento inteligente

Foto:

Por Redacción

La reutilización de cajas vacías de celulares se convierte en una alternativa concreta para quienes buscan transformar y reciclar materiales disponibles en un objeto firme, práctico y a la moda. La persona que emprende esta tarea encuentra en esas cajas una base resistente capaz de convertirse en un organizador funcional.

La técnica consiste en cortar y ensamblar piezas para crear compartimentos internos que ordenan lápices, marcadores y papeles. La necesidad aparece cuando el espacio de trabajo empieza a desbordarse y se requiere una solución inmediata y accesible. El proceso puede realizarse en cualquier ambiente doméstico donde haya herramientas básicas y cajas acumuladas.

Reciclar las cajas de los teléfonos puede ser una gran oportunidad para ahorrar en el hogar
Reciclar las cajas de celulares puede ser una gran opci&oacute;n para ahorrar en casa.

Reciclar las cajas de celulares puede ser una gran opción para ahorrar en casa.

Precauciones necesarias

El proyecto se apoya en la idea de darle un uso sustentable a materiales que suelen terminar en la basura. Las cajas funcionan como un soporte rígido que soporta peso moderado sin deformarse y permiten combinar módulos internos que mantienen cada objeto en su lugar.

Decorá tu escritorio y lográ un espacio de inspiración
Decorá tu escritorio y lográ un espacio de inspiración
Decorá tu escritorio y lográ un espacio de inspiración

El cutter garantiza cortes limpios, la regla asegura medidas parejas y la silicona líquida fija las uniones sin dejar holguras. A partir de esa estructura elemental se obtiene un accesorio que resuelve el desorden cotidiano sin necesidad de gastos extra. La opción de personalizarlo amplía su valor para quienes desean integrarlo al estilo visual de su escritorio.

Materiales necesarios

- Cajas de celulares vacías.

- Cutter afilado.

- Regla rígida.

- Silicona líquida o pegamento equivalente.

Paso a paso

- Apoyar cada caja sobre una superficie firme y dividirla en cuatro partes usando la regla para marcar líneas rectas.

- Cortar las marcas con el cutter aplicando fuerza controlada para que cada pieza mantenga sus bordes parejos.

-Tomar las cuatro secciones y transformarlas en separadores, acomodándolas de modo que queden perpendiculares entre sí.

- Unir las piezas con silicona líquida, asegurando que ninguna quede suelta o desfasada.

- Insertar el conjunto dentro de la parte principal de la caja y presionar suavemente para que adhiera.

- Dejar secar unos minutos para evitar movimientos internos.

- Pintar, forrar o decorar si se desea modificar la estética o dejar la superficie sin intervención.

-Colocar lápices, marcadores, notas y demás elementos para mantener el escritorio ordenado.

