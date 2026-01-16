El mayor ladrón de electricidad en el verano: consume más energía que un lavarropas y un televisor juntos

Cuando llega el verano , la mayoría de los hogares argentinos pone el foco en el aire acondicionado , pero pasa por alto a un electrodoméstico que trabaja en silencio y consume electricidad las 24 horas del día. Se trata del termotanque eléctrico , considerado por especialistas en eficiencia energética como uno de los mayores responsables del aumento en la factura de luz .

Postre fresco, cremoso y rendidor: cómo hacer un delicioso tiramisú de limón

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

A diferencia de otros electrodomésticos , el termotanque eléctrico no se apaga .

Su resistencia interna se enciende cada vez que el agua baja de temperatura, incluso cuando no se está usando agua caliente .

En verano, esto se vuelve especialmente ineficiente porque:

Datos técnicos habituales en Argentina muestran que:

el equipo sigue manteniendo el agua a alta temperatura igual.

el uso de duchas calientes suele ser menor,

el agua fría entra más caliente,

Termotanque eléctrico : entre 2.000 y 3.000 W , funcionando varias horas al día.

Lavarropas (en frío): consumo promedio mucho menor y solo durante el uso.

Televisor LED: alrededor de 100 W, incluso encendido muchas horas.

En términos mensuales, un termotanque eléctrico puede consumir más energía que un lavarropas y un televisor juntos, simplemente por permanecer activo todo el tiempo.

El error más común en verano

Muchas personas dejan el termotanque:

encendido todo el día,

regulado a temperaturas altas,

sin aislamiento térmico adecuado.

Esto provoca que el equipo recaliente agua innecesariamente, aumentando el consumo sin aportar confort real.

image

Cómo reducir su impacto sin cambiar el equipo

Bajar la temperatura del termostato en verano.

Apagarlo si no se usa agua caliente durante muchas horas.

Usar temporizador si el modelo lo permite.

Revisar el aislamiento del tanque.

Estas medidas pueden reducir el consumo entre un 20% y un 40% en los meses de calor.