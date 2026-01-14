14 de enero de 2026 - 10:00

Estos son los dos electrodomésticos que se deben desconectar siempre en una tormenta eléctrica

Las sobretensiones durante tormentas pueden dañar equipos apagados. Estos dos electrodomésticos son los más vulnerables y conviene desconectarlos.

Por Andrés Aguilera

Durante una tormenta eléctrica, no alcanza con apagar los electrodomésticos: hay dos equipos en particular que conviene desenchufar sí o sí para evitar daños irreversibles. Electricistas matriculados y compañías de seguros coinciden en que las sobretensiones por descargas cercanas pueden viajar por la red eléctrica y quemar componentes sensibles, incluso sin un rayo directo.

1) El televisor

Estos son los dos electrodomésticos que se deben desconectar siempre en una tormenta eléctrica (1)

El televisor es uno de los equipos más sensibles durante tormentas eléctricas.

Aunque esté apagado, queda conectado a la red y a veces a antena o cable, lo que aumenta el riesgo.

Por qué hay que desenchufarlo:

  • tiene placas electrónicas delicadas,

  • las sobretensiones queman fuentes y puertos HDMI,

  • es uno de los daños más frecuentes denunciados tras tormentas.

En muchos casos, el daño no es reparable o cuesta casi lo mismo que un equipo nuevo.

2) La computadora de escritorio

Estos son los dos electrodomésticos que se deben desconectar siempre en una tormenta eléctrica (3)

Las computadoras de escritorio concentran múltiples componentes electrónicos (fuente, motherboard, placa gráfica) altamente vulnerables a picos de tensión.

Riesgos reales:

  • quema de la fuente de alimentación,

  • pérdida de datos por apagados bruscos,

  • daño en discos rígidos o SSD.

Desenchufarla por completo (incluida la regleta) es la forma más segura de protegerla.

Apagar no es suficiente

Un error común es pensar que con apagar el equipo alcanza.

En realidad, la sobretensión entra por el cable, no por el botón de encendido. Por eso, desenchufar es la única protección efectiva durante tormentas fuertes.

¿Y las zapatillas con interruptor?

Las zapatillas ayudan, pero no reemplazan al desenchufe directo si no tienen protección contra sobretensiones certificada.

En tormentas intensas, los picos pueden superar la capacidad de protección básica.

Qué hacer si hay tormenta anunciada

  • Desenchufar televisor y computadora.
  • Evitar usarlos durante descargas cercanas.
  • Esperar a que pase la tormenta para volver a conectarlos.
  • Si la zona tiene cortes frecuentes, evaluar protectores de tensión certificados.
