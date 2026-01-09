Frutas y verduras con fuertes cambios de precios en el mercado mayorista de acuerdo al informe de UFHA

La Unión Frutihortícola Argentina difundió un nuevo informe sobre la situación del mercado mayorista de frutas y verduras , donde se reflejan cambios marcados en los precios como consecuencia de la estacionalidad y la disponibilidad de mercadería.

El relevamiento muestra subas significativas en algunas frutas , bajas en otras y un escenario dispar en el sector de verduras , con productos accesibles y otros que registran aumentos moderados.

Desde la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) explicaron que uno de los productos más afectados es la manzana. Según el informe, “se registra un fuerte aumento de precios, principalmente por la escasez de mercadería” , una situación asociada al tramo final de la temporada proveniente de Río Negro y otras regiones productoras. En este contexto, detallaron que “los valores se ubican entre $60.000 y $90.000, dependiendo de la variedad y la calidad” , precios que consideran elevados pero directamente vinculados a la baja oferta.

En contraste, la pera presenta un escenario más estable. Desde la UFHA señalaron que “comienza a mostrar un mayor ingreso de mercadería, lo que ha permitido una leve estabilización de los precios” . Actualmente, indicaron que “los valores oscilan entre $40.000 y $60.000, según calidad” , lo que la convierte en una alternativa más accesible dentro del mercado.

El mercado mayorista muestra contrastes entre productos con subas y otros con valores más estables.

El limón , por su parte, atraviesa una baja en las cotizaciones. De acuerdo al informe, “se observa una tendencia a la baja” , ya que semanas atrás alcanzaba precios cercanos a los $70.000 y hoy “se comercializa entre $40.000 y $60.000” . Desde la entidad explicaron que este descenso se debe al “ingreso de limón de origen chileno y tucumano, lo que incrementó la oferta disponible” .

En el segmento de verduras, la UFHA destacó que “la lechuga se encuentra en valores económicos, al igual que otros vegetales de hoja verde”, lo que representa una opción favorable para el consumo. Sin embargo, advirtieron que productos de alta rotación como la papa, la zanahoria y la cebolla muestran “aumentos moderados impulsados por cuestiones de oferta, costos logísticos y estacionalidad”.

Perspectivas del sector y recomendaciones para los consumidores

De cara a las próximas semanas, la Unión Frutihortícola Argentina remarcó que las variaciones actuales responden mayormente a factores propios del calendario productivo y a la disponibilidad de mercadería en el mercado mayorista. La entidad señaló que el cierre de algunas temporadas y el ingreso de nuevos orígenes seguirán marcando el ritmo de los precios.

En este contexto, desde la UFHA recomendaron a los consumidores prestar atención a las frutas y verduras de estación, que suelen ofrecer mejores valores y mayor calidad. Además, anticiparon que continuarán monitoreando el comportamiento del mercado mayorista y manteniendo informados a los medios y a la población sobre la evolución del sector frutihortícola en Argentina.