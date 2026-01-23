23 de enero de 2026 - 12:00

Hoy en Netflix: el live action familiar con dragones que es furor en la plataforma

La adaptación en acción real del clásico animado de DreamWorks ya se puede ver en la plataforma.

El live action de dragones que llegó a Netflix.

El live action de dragones que llegó a Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix tiene hoy disponible una de las películas familiares que logró algo prácticamente inédito, un live action de calidad que refleja exactamente la esencia de la versión animada. Es una apuesta de aventura y fantasía que tiene a una tierra de dragones como el centro de la historia.

Leé además

En qué plataformas y dónde ver las películas nominadas al Oscar.

En qué plataformas de streaming se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2026

Por Redacción Espectáculos
Netflix sumó un thriller a su catálogo.

Con 96 minutos en Netflix: el nuevo thriller sobre un culto siniestro en época de Covid-19

Por Redacción Espectáculos

Con una propuesta pensada para chicos pero cargada de guiños para adultos, “Cómo entrenar a tu dragón” llegó a la plataforma de streaming.

El proyecto volvió a quedar en manos de Dean DeBlois, responsable de la trilogía animada, quien se encargó del guion, la dirección y la producción, garantizando continuidad creativa y fidelidad al espíritu original.

Embed - CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

El elenco está encabezado por Mason Thames y Nico Parker, acompañados por Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn y Ruth Codd.

A nivel musical, la película también apuesta a la nostalgia: John Powell, compositor de la saga animada, regresó para firmar la banda sonora.

De qué trata el live action de “Cómo entrenar a tu dragón”

"Cómo entrenar a tu dragón" cuenta la historia de Hipo, un adolescente vikingo que vive en una aldea donde cazar dragones es una tradición.

Débil y torpe según los estándares de su pueblo, Hipo intenta demostrar su valor hasta que logra derribar a uno de los dragones más temidos. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de matarlo, descubre que no puede hacerlo.

“Cómo entrenar a tu dragón”, amigos para la aventura
“Cómo entrenar a tu dragón”, amigos para la aventura
“Cómo entrenar a tu dragón”, amigos para la aventura

A partir de ese encuentro nace un vínculo inesperado con Chimuelo, un dragón herido que le permite entender que esas criaturas no son los monstruos que todos creen.

Mientras entrena en secreto a Chimuelo, Hipo comienza a cuestionar las creencias de su comunidad y a enfrentarse al mandato de su padre, el jefe del clan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix canceló una serie de Netflix, la sucesora de Yellowstone.

Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

Por Redacción Espectáculos
Emilia Clarke, protagonista de Yo antes que tí.

Con 110 minutos en Netflix: la película romántica con Emilia Clarke que te hará llorar sin parar

Por Redacción Espectáculos
Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de Las Guerreras K-Pop.

Netflix suma una nueva película de animé, sucesora de "Las guerreras K-Pop"

Por Redacción Espectáculos
La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Por Redacción Espectáculos