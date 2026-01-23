Hoy en Netflix: el live action familiar con dragones que es furor en la plataforma

Netflix tiene hoy disponible una de las películas familiares que logró algo prácticamente inédito, unlive action de calidad que refleja exactamente la esencia de la versión animada. Es una apuesta de aventura y fantasía que tiene a una tierra de dragones como el centro de la historia.
El proyecto volvió a quedar en manos de Dean DeBlois, responsable de la trilogía animada, quien se encargó del guion, la dirección y la producción, garantizando continuidad creativa y fidelidad al espíritu original.
Embed - CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD
El elenco está encabezado por Mason Thames y Nico Parker, acompañados por Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn y Ruth Codd.
A nivel musical, la película también apuesta a la nostalgia: John Powell, compositor de la saga animada, regresó para firmar la banda sonora.
De qué trata el live action de “Cómo entrenar a tu dragón”
"Cómo entrenar a tu dragón" cuenta la historia de Hipo, un adolescente vikingo que vive en una aldea donde cazar dragones es una tradición.
Débil y torpe según los estándares de su pueblo, Hipo intenta demostrar su valor hasta que logra derribar a uno de los dragones más temidos. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de matarlo, descubre que no puede hacerlo.
A partir de ese encuentro nace un vínculo inesperado con Chimuelo, un dragón herido que le permite entender que esas criaturas no son los monstruos que todos creen.
Mientras entrena en secreto a Chimuelo, Hipo comienza a cuestionar las creencias de su comunidad y a enfrentarse al mandato de su padre, el jefe del clan.