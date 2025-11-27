Disney cancela la serie más ambiciosa de Star Wars y revela su final

Estrenos de cine: todo lo que tenés que saber de "Zootopia 2", la secuela del clásico de Disney

“The Acolyte” había llegado a la plataforma con una propuesta ambiciosa : retroceder a una era poco explorada, mostrar a los Jedi en su máximo esplendor y ofrecer una mirada distinta sobre el surgimiento del lado oscuro. Sin embargo, luego de ocho episodios, la compañía optó por no renovarla.

El estreno había despertado expectativa y curiosidad, pero el interés fue perdiendo fuerza con el correr de los episodios. Aunque el arranque logró captar a una parte del público, la narrativa lenta y ciertos problemas de desarrollo hicieron que muchos espectadores se bajaran antes del final de temporada .

Uno de los puntos más cuestionados fue la dificultad para conectar emocionalmente con los personajes y una trama que, para buena parte del fandom, avanzaba sin la épica ni el impacto característico de la saga. La idea de profundizar en los orígenes del lado oscuro quedó desdibujada en una historia que no terminó de encontrar su identidad.

Con críticas divididas y métricas finales poco alentadoras, Disney optó por no continuar . La cancelación busca evitar ampliar una apuesta que no logró consolidarse, en un contexto donde cada nuevo título es evaluado con lupa.

Cómo hubiera continuado la serie de Star Wars

Parte de lo que la serie de Star Wars no llegó a desarrollar quedó expuesto en el libro “The Art of The Acolyte”, que reúne bocetos, imágenes y storyboards del proyecto. Allí, Leslye Headland, showrunner de la serie, explicó cómo pensaba continuar la historia tras el final de la primera temporada, con especial foco en Qimir, “El Extraño”.

En ese cierre, el personaje comenzaba a introducir a Osha en el Lado Oscuro, mientras se revelaba que quien lo entrenaba era una figura hasta entonces mítica dentro del canon: Darth Plagueis.

Leslye Headland, showrunner de la serie de Disney y Star Wars. Leslye Headland, showrunner de la serie de Disney y Star Wars. gentileza

Según Headland, la presencia de Plagueis estuvo pensada desde el diseño inicial del personaje y la trama iba a avanzar siguiendo la Regla de Dos, el principio Sith que establece la existencia de un maestro y un aprendiz. Una de las posibilidades era que Qimir se convirtiera en el primer Caballero de Ren, integrante de una secta cercana a los Sith que logra sobrevivir en las sombras.

En entrevistas recientes, la creadora dejó en claro que el arco que tenía planeado iba mucho más allá de lo que finalmente se vio. “La pregunta que quería responder era cómo los Sith pasaron de estar ‘extintos’ bajo la Regla de Dos a que Palpatine ascendiera al poder sin que los Jedi se dieran cuenta”, explicó a Entertainment Weekly.