Disney confirmó la fecha de estreno de dos esperadas secuelas: un live action y una versión animada

Disney ya empezó a delinear su calendario a largo plazo y sorprendió con un anuncio fuerte : dos de sus franquicias más queridas tendrán continuidad en el cine . Se trata de las secuelas de una versión live action y una nueva entrega de la exitosa saga animada de superhéroes .

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Se trata de “Lilo y Stitch 2” y “Los Increíbles 3” (Pixar). Ambas producciones formarán parte de la estrategia del estudio para la temporada de verano boreal y ya tienen fecha de estreno confirmada.

Según informó la compañía en una presentación ante accionistas encabezada por Josh D'Amaro, los lanzamientos ya tienen fecha definida en Estados Unidos:

La tercera parte de "Los Increíbles" marcará un cambio importante detrás de cámara. Por primera vez, la dirección no estará a cargo de Brad Bird , creador de las entregas anteriores.

En su lugar, el proyecto será dirigido por Peter Sohn, conocido por su trabajo en Elemental. Sin embargo, Bird continuará vinculado como guionista y productor.

Por ahora, no hay detalles confirmados sobre la trama, aunque se espera el regreso de la familia Parr: Bob, Helen y sus hijos, quienes intentan equilibrar su vida cotidiana con sus habilidades especiales.

Lilo & Stitch 2: la apuesta live action continúa

En paralelo, Disney avanzará con la secuela de "Lilo & Stitch", basada en la reciente adaptación en imagen real.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el elenco o la dirección, sí se confirmó un dato clave: Chris Sanders, creador original de los personajes, estará a cargo del guion y volverá a dar voz a Stitch.

La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+. La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+.

La versión live action reciente, dirigida por Dean Fleischer Camp, se convirtió en uno de los grandes éxitos de 2025, superando los mil millones de dólares en taquilla mundial.