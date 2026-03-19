19 de marzo de 2026 - 12:48

Disney confirmó la fecha de estreno de dos esperadas secuelas: un live action y una versión animada

La productora del ratón anunció que estarán listas para el verano boreal y serán dos tanques que continúan clásicos familiares.

Disney anunció dos esperadas secuelas: un live action y una de superhéroes&nbsp;

Disney anunció dos esperadas secuelas: un live action y una de superhéroes 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Lilo y Stitch 2” y “Los Increíbles 3” (Pixar). Ambas producciones formarán parte de la estrategia del estudio para la temporada de verano boreal y ya tienen fecha de estreno confirmada.

Fechas de estreno confirmadas por Disney

Según informó la compañía en una presentación ante accionistas encabezada por Josh D'Amaro, los lanzamientos ya tienen fecha definida en Estados Unidos:

  • "Lilo & Stitch 2" llegará a los cines el 26 de mayo de 2028
  • "Los Increíbles 3" se estrenará el 16 de junio de 2028

Qué se sabe de "Los Increíbles 3"

La tercera parte de "Los Increíbles" marcará un cambio importante detrás de cámara. Por primera vez, la dirección no estará a cargo de Brad Bird, creador de las entregas anteriores.

Disney anunció la tercera parte de "Los Increíbles".
Disney anunció la tercera parte de

Disney anunció la tercera parte de "Los Increíbles".

En su lugar, el proyecto será dirigido por Peter Sohn, conocido por su trabajo en Elemental. Sin embargo, Bird continuará vinculado como guionista y productor.

Por ahora, no hay detalles confirmados sobre la trama, aunque se espera el regreso de la familia Parr: Bob, Helen y sus hijos, quienes intentan equilibrar su vida cotidiana con sus habilidades especiales.

Lilo & Stitch 2: la apuesta live action continúa

En paralelo, Disney avanzará con la secuela de "Lilo & Stitch", basada en la reciente adaptación en imagen real.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el elenco o la dirección, sí se confirmó un dato clave: Chris Sanders, creador original de los personajes, estará a cargo del guion y volverá a dar voz a Stitch.

La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+.
La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+.

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La versión live action reciente, dirigida por Dean Fleischer Camp, se convirtió en uno de los grandes éxitos de 2025, superando los mil millones de dólares en taquilla mundial.

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