Cancelaron la primera noche de Jesús María 2026: qué pasará con los shows y las entradas

La noche inaugural de este jueves para la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María fue suspendida por pronóstico de tormentas , en un marco de expectativa por miles de espectadores en el anfiteatro José Hernández.

Qué pasó entre Ashley Tisdale y Hilary Duff en el "grupo de mamis tóxicas"

Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

Al mediodía, la organización del festival confirmó, a través de un comunicado, la cancelación de las presentaciones previstas para hoy de Jairo, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Natalia Pastorutti, Decime Chango y Bien Argentino. Se debe a cuestiones de agenda de los artistas.

Únicamente se reprogramarán para el viernes 9 el Desfile Unión de los Pueblos, que se realizará desde las 15.30, con arribo al Anfiteatro José Hernández a las 17.30; y el acto inaugural a las 21 con los abanderados y el show de Destino San Javier.

Se realizará la devolución de tickets a quienes así lo requieran. Los tickets de este jueves no tendrán validez para otras jornadas.

El reintegro se efectuará según el medio de pago y el canal de compra:

-Aquellos que compraron en boleterías y en efectivo, pueden acercarse por boletería 12, sobre calle Cleto Peña: jueves 8, hasta las 22 horas / viernes 9, de 10 a 13 horas.

-Si la compra se hizo en boletería del Festival, en puntos de venta de Paseshow o a través de la web y se abonó con MODO o Mercado Pago, pedir el reintegro completando el siguiente formulario: https://forms.gle/LuiqidoACJ6NG76M8

Jairo, el hombre del romanticismo Jesús María con noche inaugural cancelada: se suspende el show de Jairo

La grilla 2026 de Jesús María: nuevo arranque este viernes 9 de enero

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen en la grilla 2026 consagrados como El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo, Los Manseros Santiagueños, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Los Nocheros, pero hay apertura a la nueva camada encabezada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Campedrinos, por ejemplo.

Por el lado de la cumbia se presentarán Los Palmeras, Ke Personajes y La T y la M. Gran participación también tendrá el cuarteto, gracias a La Konga, Q’ Lokura, Los Herrera, Desakt2, LBC y Euge Quevedo.

Una revelación de este año en Jesús María será Cazzu, la cantante de trap que el año pasado sorprendió con un álbum de fusión de ritmos folclóricos titulado "Latinaje".

Dónde ver online y TV el festival de Jesús María 2026

La Televisión Pública transmitirá en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba y Cadena 3.

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA ACTUALIZADA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

Q' Lokura vuelve a Mendoza Q' Lokura

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Soledad Pastorutti cumple 41 años este 12 de octubre (Instagram) Soledad Pastorutti cantará el 15 de enero en Jesús María 2026

-Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Luciano Pereyra (press 1) Luciano Pereyra

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.