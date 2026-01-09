Series verticales de 5 minutos: qué son y dónde ver los nuevos dramas románticos en Argentina

En un atentado directo a la capacidad de concentración, que ya pende de un hilo desde el famoso concepto de “sentarse a ver TikTok”, llegaron las series verticales a la Argentina . Producciones con capítulos de entre 1 y 5 minutos que se consumen como un reel en redes sociales y están pensadas exclusivamente para verse desde el celular.

La mayoría de estas ficciones giran en torno a un solo género: el romántico, que suele fusionarse con el drama o lo erótico. La versión moderna de las telenovelas de la siesta llegó para ampliar una grieta que desde hace años tensiona al cine de salas.

Pero, ahora, va un paso más allá: también busca modificar la forma de mirar. De la horizontalidad que imita la visión panorámica del ojo humano, a la verticalidad que acompaña en el bondi, en la cama o en una escapada al baño del trabajo.

Aunque nació como un fenómeno localizado en China y durante un tiempo fue leído como una moda de nicho, el avance de los dramas ultracortos ya marca tendencia a escala global. Incluso existen aplicaciones pagas como ReelShort, DramaBox y GoodShort, que dominan el mercado estadounidense de microdramas: ofrecen los primeros capítulos de manera gratuita, pero luego requieren una suscripción.

Ahora, el formato también desembarcó en la Argentina con producciones nacionales.

El fenómeno de las series verticales que llegó a la Argentina

En el país, las primeras series verticales están disponibles en Reels de Instagram y Facebook, TikTok y YouTube Shorts, donde el formato breve y vertical encuentra su hábitat natural. Las productoras son, en su mayoría, canales de streaming que comenzaron a sumarse a la tendencia, como OLGA y LUZU TV, además de cuentas específicas ReelShort y The Eleven Hub, que las difunden a través de YouTube.

"TILF", en OLGA

Creada y dirigida por Gimena Accardi junto a Agustina Navarro, la ficción apuesta por un enfoque directo y provocador sobre los vínculos afectivos, el deseo y las dinámicas de poder. Protagonizada por la propia Accardi y por Seven Kayne, quien debuta como actor, la serie explora el vínculo prohibido entre una profesora universitaria de filosofía y uno de sus alumnos.

Embed - #1 ¿DESEAR ES SER FRÁGIL? | TILF

"El hotel de los secretos", en The Eleven Hub

La ficción cuenta con un elenco integrado por Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, todos con paso previo por Gran Hermano. La trama se enfoca en un fin de semana navideño marcado por vínculos rotos, deseos ocultos y secretos que salen a la luz. Tiene 40 capítulos y se estrenó en diciembre.

Embed - EP 01 La invitada inesperada - El Hotel de los Secretos en Navidad @TheElevenHub

"Cómo deshacerse de una estrella de fútbol", en ReelShort

Protagonizada por Barby Vélez, Sofi "Jujuy" y Lio Ferro, la serie cuenta con un total de 61 episodios y desarrolla una narrativa similar a las anteriores, con triángulos amorosos, tensión sexual y drama.

Embed - Cómo Deshacerse de un Estrella Fútbol TRAILER | ReelShort

"El verano en que lo entregué", en LUZU

Es una de las propuestas más diferentes, ya que funciona como una sátira de la serie de Netflix, "El verano en el que me enamoré".

Los protagonistas son los conductores del programa "Patria y Familia". Si bien se destaca por su tono humorístico, sus creadores aclararon que no se trata de una parodia irónica, sino de una historia con trama propia y continuidad narrativa.