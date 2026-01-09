Teto Medina contó que tiene cáncer y dio detalles de su delicado estado de salud

Teto Medina contó a través de un extenso posteo en su cuenta de Facebook que padece cáncer de colon con metástasis en el hígado y compartió cómo atraviesa este proceso lejos de la exposición mediática que marcó gran parte de su vida.

La confesión tuvo un impacto inmediato entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, no solo por la gravedad del diagnóstico , sino también por el tono sereno y directo con el que eligió comunicarlo.

“Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado ”, escribió, dando cuenta de un proceso que llevaba tiempo en silencio.

En su mensaje, Medina explicó que ya atravesó una intervención quirúrgica con buenos resultados y que continúa con el tratamiento indicado.

“Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, señaló, sin entrar en mayores detalles médicos, pero con la intención de transmitir tranquilidad a quienes se mostraron preocupados por su estado de salud .

Teto Medina tiene cáncer

La publicación también reactivó el recuerdo de su alejamiento de los medios de comunicación. En 2019, Medina decidió dar un paso al costado luego de que su ex pareja, Mónica Fernández, radicara una denuncia en su contra por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y se concentró en un proceso personal que, según expresó, sigue siendo central en su vida.

En el cierre del posteo, el exintegrante de VideoMatch se mostró agradecido y enfocado en el presente. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo”, escribió.