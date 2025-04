Escalofriante relato de la ex del Teto Medina: "Me destruyó la vida, la parte femenina..."

Durante una entrevista televisiva, Mónica expuso cómo los años de maltrato afectaron profundamente su vida. “ Me destruyó psíquicamente. Me arruinó la vida, la autoestima, mi parte femenina. Pasaron casi seis años y no puedo recuperarme”, confesó entre lágrimas. También reveló que, a pesar de hacer terapia y de intentar salir adelante, las secuelas persisten. “A la noche todavía me vienen imágenes de todo lo que viví. No puedo dormir tranquila”, agregó.

Según relató, la violencia fue sostenida y se agravó con el tiempo. Nunca volvió a tener una pareja desde entonces. “ No salí nunca más con un hombre . Me daba vergüenza contar lo que pasaba. Lo ocultaba, lo disfrazaba, no lo hablaba con nadie”, explicó.

La primera vez que buscó ayuda fue en la línea 144, desde donde le recomendaron acudir a la comisaría de la mujer. Sin embargo, allí se topó con la indiferencia: “Un abogado me dijo que lo del brazo y la mano no era violencia, que era un juego sexual entre pareja. Me quedé helada ”.

Fernández también denunció que durante los ataques Medina se encontraba bajo los efectos de las drogas . “Estaba súper drogado. No reconocía su consumo. Me decía que nadie me iba a creer, que él era un ángel y yo la loca”. También sostuvo que muchas personas no le creyeron su versión y que incluso fue acusada de buscar fama: “Me han dicho de todo, pero nadie sabe lo que pasé”.

Uno de los episodios más graves ocurrió, según ella, en febrero de 2019. “Bajó con dos armas cuando le dije que estaba muy agresivo. Me apuntó y me las puso en la cintura”, recordó.

También denunció que Medina la encerraba en hoteles alojamiento, donde la dejaba atada mientras él consumía drogas. “Era una prisión. Me dejaba ahí horas, sin poder salir, con él drogado al lado mío”.

La mujer describió un panorama de abandono judicial. Aseguró que recorrió varios estudios de abogados y que nadie quiso hacerse cargo de su causa. “Me decían que no se podía hacer nada. Era como si no existiera”. Su denuncia formal, relató, fue el día de su cumpleaños. “Ese día me harté. Me llamaba un tipo mientras se masturbaba, no daba más. Fui a denunciar, estuve todo el día en la comisaría hasta que me tomaron la denuncia. Quería que me dejaran en paz”.

Fernández cerró su testimonio con una reflexión dolorosa: “Lo conté porque no me quiero callar más. Pasé años encerrada en mi propio miedo y ya no quiero seguir así. Sé que no soy la única”.