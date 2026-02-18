No lo tires: el césped recién cortado puede mejorar tu jardín de tres formas diferentes

La clave está en saber cómo aplicarlo para obtener beneficios en el exterior. Dependiendo de su uso, puede enriquecer la tierra, proteger la humedad del suelo o incluso ayudar a frenar la aparición de malezas, según el sitioGardening Know How.
Fertilizante orgánico natural
El césped recién cortado es rico en nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Al descomponerse, libera sustancias que enriquecen el suelo y estimulan el desarrollo de hojas y tallos. Por eso, puede utilizarse como fertilizante orgánico de acción gradual.
Cómo utilizarlo paso a paso
Dejá secar ligeramente el césped para evitar exceso de humedad.
Distribuí una capa fina sobre la tierra alrededor de las plantas.
Mezclá suavemente con el suelo superficial.
Regá para facilitar la descomposición.
Cómo convertirlo en mantillo para conservar la humedad
Otra función útil es su empleo como mantillo, es decir, una cobertura que protege el suelo. Colocar el césped seco alrededor de las plantas ayuda a mantener la humedad, regular la temperatura y evitar que la tierra se compacte por el sol o la lluvia.
Paso a paso
Dejá secar bien los recortes para que no fermenten.
Formá una capa uniforme de pocos centímetros sobre la tierra.
Evitá cubrir directamente los tallos para prevenir hongos.
Reponé cuando la capa se degrade.
Este sistema resulta especialmente beneficioso en épocas calurosas, ya que reduce la evaporación del agua y mantiene el suelo más estable.
El césped seco es clave como antimalezas
El césped cortado también puede actuar como barrera contra las malezas. Al cubrir la superficie, limita la llegada de luz a las semillas indeseadas y dificulta su crecimiento, lo que reduce la necesidad de herbicidas.
Paso a paso
Secá completamente el material antes de usarlo.
Colocá una capa más gruesa en zonas propensas a malezas.
Asegurá que la cobertura sea continua.
Revisá periódicamente y agregá más si se descompone.
Este método ayuda a mantener el jardín ordenado de forma ecológica y sostenible.