No lo tires: el césped recién cortado puede mejorar tu jardín de tres formas diferentes

Tras podar el césped, es habitual juntar los restos y tirarlos a la basura sin pensar demasiado. Sin embargo, esto puede nutrir al propio jardín . Reutilizarlo en lugar de desecharlo puede beneficiar con solo tres formas naturales y simples de realizar.

La clave está en saber cómo aplicarlo para obtener beneficios en el exterior. Dependiendo de su uso, puede enriquecer la tierra, proteger la humedad del suelo o incluso ayudar a frenar la aparición de malezas, según el sitio Gardening Know How .

El césped recién cortado es rico en nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Al descomponerse, libera sustancias que enriquecen el suelo y estimulan el desarrollo de hojas y tallos. Por eso, puede utilizarse como fertilizante orgánico de acción gradual.

Otra función útil es su empleo como mantillo, es decir, una cobertura que protege el suelo. Colocar el césped seco alrededor de las plantas ayuda a mantener la humedad, regular la temperatura y evitar que la tierra se compacte por el sol o la lluvia.

Este sistema resulta especialmente beneficioso en épocas calurosas, ya que reduce la evaporación del agua y mantiene el suelo más estable.

El césped seco es clave como antimalezas

El césped cortado también puede actuar como barrera contra las malezas. Al cubrir la superficie, limita la llegada de luz a las semillas indeseadas y dificulta su crecimiento, lo que reduce la necesidad de herbicidas.

Paso a paso

Secá completamente el material antes de usarlo. Colocá una capa más gruesa en zonas propensas a malezas. Asegurá que la cobertura sea continua. Revisá periódicamente y agregá más si se descompone.

Este método ayuda a mantener el jardín ordenado de forma ecológica y sostenible.

Lejos de ser basura, el césped recién cortado puede emplearse como fertilizante, protección del suelo y barrera contra malezas. Reutilizarlo en simples pasos permite aprovechar sus nutrientes y contribuir a un jardín más saludable sin utilizar productos artificiales.