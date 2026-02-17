17 de febrero de 2026 - 10:42

La tostadora pasó de moda: el nuevo electrodoméstico que la reemplaza

Optimizá tu cocina y ahorrá tiempo con las nuevas tendencias que reemplazan a los aparatos tradicionales: desde torres ocultas hasta equipos 6 en 1.

La tostadora pasó de moda. Conocé el electrodoméstico que la destronará en 2026. 

Por Sofía Serelli

El ritual del desayuno en las casas argentinas está cambiando drásticamente. Lo que antes era un espacio invadido por cables, electrodomésticos individuales y migas, hoy se transforma gracias a una tendencia que prioriza la multifuncionalidad y el orden absoluto. Descubrí por qué la clásica tostadora pasó de moda.

Durante décadas, la tostadora eléctrica fue un infaltable del hogar. Sin embargo, su reinado llega a su fin debido a una regla que se impone en las cocinas modernas: menos aparatos y más funciones. La tendencia actual busca equipos compactos que resuelvan varias necesidades en un solo lugar.

image

La plancha grill 6 en 1: la nueva moda

El principal motivo para jubilar la tostadora convencional es su limitación práctica, ya que solo sirve para dorar pan. En cambio, las nuevas planchas grill eléctricas multifunción permiten tostar, calentar, dorar y cocinar sin necesidad de encender el horno.

Este equipo se volvió ideal para departamentos o cocinas chicas porque permite preparar desde el pan del desayuno hasta carnes o vegetales para la cena.

image

A diferencia de los aparatos tradicionales, estos modelos:

  • No generan migas sueltas en la mesada.
  • Permiten regular la temperatura y el punto de cocción.
  • Se adaptan a distintos grosores de pan y otros alimentos.
  • Reemplazan a varios aparatos pequeños a la vez.

Torres de desayuno para ocultar el desorden

Para quienes no quieren sumar nuevos equipos sino organizar los que ya tienen, surge la "torre de desayuno". Se trata de un módulo vertical, que puede ser empotrado o independiente, diseñado para guardar y organizar la cafetera, la tostadora y el microondas en un solo lugar.

image

La clave de este mueble es la optimización total del espacio útil para cocinar. Al terminar de usarla, simplemente se cierran sus puertas corredizas o plegables y la cocina vuelve a lucir moderna, limpia y despejada, eliminando cables de la vista. Es un aliado fundamental en hogares con ambientes integrados, donde se busca mantener la armonía visual con el living.

Accesorios inteligentes para tu freidora de aire

Incluso para los fanáticos de la freidora de aire, existe un accesorio que está eliminando la necesidad de una tostadora extra. Es un soporte metálico que permite tostar varias rebanadas de pan simultáneamente aprovechando la circulación de aire caliente del aparato.

image

Este complemento es resistente a altas temperaturas y permite extraer las tostadas fácilmente sin riesgo de quemaduras. Representa una solución económica y rápida, ideal para familias que buscan ganar tiempo durante la mañana sin ocupar más enchufes ni espacio físico en la cocina.

