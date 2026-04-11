Caso Loan Peña: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha

Tras casi dos años, la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (6) entra en su etapa definitoria. La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor comenzará el próximo 16 de junio, apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario del almuerzo en 9 de Julio donde fue visto por última vez.
El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Cerolini, y contará con la acusación de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel. Se estima que el proceso se extenderá por más de cuatro meses.
Quiénes son los imputados
El juicio tendrá dos grupos de acusados. En el primer núcleo, por los delitos de sustracción y ocultamiento, se encuentran:
Laudelina Peña (tía del niño).
María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y su pareja, el ex marino Carlos Guido Pérez.
Walter Maciel (comisario de la localidad).
Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi (esta última es la única que llega bajo arresto domiciliario).
Por otro lado, otras 10 personas serán juzgadas por los delitos de manipulación de testimonios, entorpecimiento y defraudación a la administración pública.
Según informó Clarín, antes de que se abra el debate, la Justicia programó una instancia técnica para el 19 de mayo. Ese día, jueces y fiscales realizarán una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, la abuela de Loan. El recorrido incluirá:
El Naranjal: El lugar preciso donde los niños perdieron de vista a Loan.
Zona del botín: El sitio donde se encontró el calzado del menor durante los primeros días de búsqueda.
Hotel “Despertar del Iberá”: Donde un grupo de personas, que fingieron ser de una fundación y terminaron imputadas, retuvieron a testigos y otros menores de edad.
El tribunal estableció un cronograma de audiencias que se repetirá semanalmente. La primera semana sancionarán martes, miércoles y jueves. En siguientes semanas, el debate se realizará los días miércoles y jueves.