11 de abril de 2026 - 12:43

Caso Loan Peña: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha

La Justicia Federal de Corrientes definió que el debate comenzará el 16 de junio. Antes del inicio, realizarán una inspección ocular en el campo de la abuela de Loan.

Caso Loan: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha.

Caso Loan: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras casi dos años, la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (6) entra en su etapa definitoria. La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor comenzará el próximo 16 de junio, apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario del almuerzo en 9 de Julio donde fue visto por última vez.

Leé además

Detuvieron a dos motochorros que intentaron robar en Capital: ambos tenían un amplio prontuario | Imagen ilustrativa

Cayeron dos motochorros que intentaron robar en Capital: tenían un amplio prontuario

Por Redacción Policiales
Escuela Primaria 643 Hugo Wast, Jardín América, Misiones.

Misiones: un docente de una escuela primaria fue denunciado por presunto abuso sexual a tres alumnas

Por Redacción Policiales
Expectativa por la declaración de la familia de Loan. Gentileza / El Litoral
Foto del almuerzo familiar previa a la desaparici&oacute;n de Loan Pe&ntilde;a.&nbsp;

Foto del almuerzo familiar previa a la desaparición de Loan Peña.

El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Cerolini, y contará con la acusación de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel. Se estima que el proceso se extenderá por más de cuatro meses.

Quiénes son los imputados

El juicio tendrá dos grupos de acusados. En el primer núcleo, por los delitos de sustracción y ocultamiento, se encuentran:

  • Laudelina Peña (tía del niño).
  • María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y su pareja, el ex marino Carlos Guido Pérez.
  • Walter Maciel (comisario de la localidad).
  • Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi (esta última es la única que llega bajo arresto domiciliario).
Dieron por finalizada la investigación por la desaparición de Loan Peña y pidieron la elevación a juicio
La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumará nuevos operativos a partir de este lunes.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumará nuevos operativos a partir de este lunes.

Por otro lado, otras 10 personas serán juzgadas por los delitos de manipulación de testimonios, entorpecimiento y defraudación a la administración pública.

Según informó Clarín, antes de que se abra el debate, la Justicia programó una instancia técnica para el 19 de mayo. Ese día, jueces y fiscales realizarán una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, la abuela de Loan. El recorrido incluirá:

  • El Naranjal: El lugar preciso donde los niños perdieron de vista a Loan.
  • Zona del botín: El sitio donde se encontró el calzado del menor durante los primeros días de búsqueda.
  • Hotel “Despertar del Iberá”: Donde un grupo de personas, que fingieron ser de una fundación y terminaron imputadas, retuvieron a testigos y otros menores de edad.

El tribunal estableció un cronograma de audiencias que se repetirá semanalmente. La primera semana sancionarán martes, miércoles y jueves. En siguientes semanas, el debate se realizará los días miércoles y jueves.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hallaron a un hombre muerto en una acequia en Las Heras: tenía un corte en la cabeza. | Imagen ilustrativa

Hallaron sin vida a un ciclista dentro de una acequia en Las Heras

Por Redacción Policiales
Un hombre fue asesinado en Guaymallén tras intentar defender su moto con un machete.

Un hombre fue asesinado en Guaymallén tras intentar defender su moto con un machete

Por Redacción Policiales
Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada.

Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada

Por Redacción Policiales
Delfina Lanusse y Hernán Boveri fueron imputados formalmente por la causa Propofest

La Justicia procesó y embargó a los médicos implicados en el caso Propofest por desvío de fármacos

Por Redacción Policiales