Caso Loan Peña: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha

La Justicia Federal de Corrientes definió que el debate comenzará el 16 de junio. Antes del inicio, realizarán una inspección ocular en el campo de la abuela de Loan.

Caso Loan: a casi dos años de su desaparición, el juicio oral ya tiene fecha.

Tras casi dos años, la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (6) entra en su etapa definitoria. La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor comenzará el próximo 16 de junio, apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario del almuerzo en 9 de Julio donde fue visto por última vez.

Expectativa por la declaración de la familia de Loan. Gentileza / El Litoral Foto del almuerzo familiar previa a la desaparición de Loan Peña. El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Cerolini, y contará con la acusación de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel. Se estima que el proceso se extenderá por más de cuatro meses.

Quiénes son los imputados El juicio tendrá dos grupos de acusados. En el primer núcleo, por los delitos de sustracción y ocultamiento, se encuentran:

Laudelina Peña (tía del niño).

(tía del niño). María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y su pareja, el ex marino Carlos Guido Pérez .

(ex funcionaria municipal) y su pareja, el ex marino . Walter Maciel (comisario de la localidad).

(comisario de la localidad). Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi (esta última es la única que llega bajo arresto domiciliario). Dieron por finalizada la investigación por la desaparición de Loan Peña y pidieron la elevación a juicio La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumará nuevos operativos a partir de este lunes. Por otro lado, otras 10 personas serán juzgadas por los delitos de manipulación de testimonios, entorpecimiento y defraudación a la administración pública.

Según informó Clarín, antes de que se abra el debate, la Justicia programó una instancia técnica para el 19 de mayo. Ese día, jueces y fiscales realizarán una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, la abuela de Loan. El recorrido incluirá: