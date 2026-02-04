Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5° -1298

6° -4969

7° -1261

8° -1622

9° -9924

10° -4075

11° -6790

12° -2196

13° -6231

14° -2970

15° -6989

16° -7450

17° -6603

18° -0745

19° -1730

20°-4774

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° -0623

2° -2753

3° -4074

4° -5014

5° -6944

6° -2442

7° -4441

8° -0738

9° -7436

10° -2926

11° -5391

12° -0550

13° -8907

14° -8344

15° -7030

16° -4518

17° -5815

18° -7041

19° -5563

20°-6509

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -9794

2° -0226

3° -2912

4° -3266

5° -8908

6° -9370

7° -3058

8° -6259

9° -0827

10° -2298

11° -7247

12° -7354

13° -4285

14° -2912

15° -6915

16° -2099

17° -5247

18° -0281

19° -1911

20°-1077

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20°-

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.