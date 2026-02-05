Inspección en Tupungato detectó trabajadores en negro y falta de seguridad en una finca

En un reciente procedimiento conjunto, la Delegación Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Seccional 112 de Tupungato, detectaron trabajadores no registrados y falta de medidas de seguridad tras una inspección integral en una finca destinada a la producción de hortalizas en la zona.
El operativo contó con la participación estratégica de inspectores del RENATRE y la Subsecretaría de Trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.
Durante el relevamiento en el lugar, el personal actuante detectó que los trabajadores se encontraban desempeñando sus tareas de manera no registrada, incumpliendo lo estipulado por la ley.
Asimismo, se constató una situación crítica en cuanto a las condiciones de trabajo: los empleados no contaban con la indumentaria adecuada ni con las medidas de seguridad mínimas acordes a las tareas rurales asignadas.
Ante la gravedad de los hallazgos, se procedió a la confección de las actas de infracción correspondientes. Además de la labor de control, los organismos brindaron asesoramiento legal y sindical a todas las personas relevadas en el establecimiento para informarles sobre sus derechos.
Desde la seccional 112 de Tupungato destacaron que continuarán recorriendo todo el territorio para garantizar la dignidad de los trabajadores rurales. Según informaron fuentes gremiales, estas acciones buscan combatir la informalidad y asegurar que se respeten los derechos fundamentales en el campo.
Para concluir, la UATRE recordó a la comunidad que, ante cualquier sospecha de trabajo irregular, se pueden realizar denuncias en las oficinas habilitadas en el Valle de Uco y el resto de la provincia, o mediante la plataforma digital oficial del sindicato.