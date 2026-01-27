Alerta vial en Mendoza: corte total en dos rutas provinciales por crecida aluvional y lluvias intensas

Las lluvias generalizadas que afectan a la provincia de Mendoza provocaron un corte total del tránsito vial en la Ruta Provincial 86 y la Ruta Provincial 89 , debido a la fuerte crecida del cauce aluvional en el badén del río Anchayuyo , en el ingreso a Tupungato .

Miércoles súper caluroso en Mendoza y vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas afectará

Desde los organismos viales solicitaron extremar las precauciones al circular por callejones rurales , caminos enripiados , de suelo natural y por badenes de arroyos secos y ríos , tanto en zonas de llano como de montaña . Además, se reiteró la recomendación de no cruzar badenes cuando el cauce trae agua .

Las advertencias alcanzan especialmente a San Rafael y al Valle de Uco , donde se registran tormentas intensas y continuas desde la tarde.

En paralelo a la situación climática, Vialidad Mendoza anunció un corte programado del puente Anderson , que conecta la costa sur con la costa norte del dique Potrerillos , debido a obras de mantenimiento .

La interrupción del tránsito se llevará a cabo este miércoles 28 de enero , en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 , períodos en los que ningún vehículo podrá cruzar el puente . En tanto, el tránsito estará habilitado antes de las 9 , entre las 12 y las 14 , y después de las 17 .

Puente Anderson Por obras de mantenimiento estará cortado el puente Anderson que va a la costa norte de Potrerillos. Prensa Gobierno de Mendoza

El corte ya había comenzado este martes en los mismos horarios, pero las tareas se extendieron, por lo que se programó una nueva jornada para finalizar los trabajos.

El puente Anderson es una estructura ferroviaria antigua, perteneciente a la traza del desaparecido Ferrocarril Transandino, que permite la circulación de vehículos livianos y camiones de porte medio, aunque cuenta con un solo carril, lo que impide la doble circulación simultánea.

Recientemente, el puente quedó bajo jurisdicción temporal de la Dirección Provincial de Vialidad, tras un convenio entre el Estado mendocino y el organismo nacional que tenía a su cargo la estructura. Luego de una revisión técnica, se determinó la necesidad de realizar ajustes para garantizar una transitabilidad segura.

Las tareas incluyen la reparación y soldadura de los flejes de hierro de sujeción que fijan los durmientes sobre los que circulan los vehículos. La estabilidad de estos elementos es clave para el cruce seguro y, debido al uso cotidiano, su fijación se deteriora con el tiempo. Los trabajos continuarán durante la jornada del miércoles 28 de enero, en los horarios informados.