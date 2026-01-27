27 de enero de 2026 - 23:34

Alerta vial en Mendoza: corte total en dos rutas provinciales por crecida aluvional y lluvias intensas

La crecida del río Anchayuyo obligó a cortar totalmente la RP 86 y la RP 89 en Tupungato. Pidieron extremar precauciones en caminos rurales, badenes y zonas de montaña.

Corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89. (archivo)

Corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89. (archivo)

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las lluvias generalizadas que afectan a la provincia de Mendoza provocaron un corte total del tránsito vial en la Ruta Provincial 86 y la Ruta Provincial 89, debido a la fuerte crecida del cauce aluvional en el badén del río Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato.

Leé además

Alerta por calor intenso en Mendoza

Miércoles súper caluroso en Mendoza y vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
san valentin, carnaval y verano en valle de uco: fuente mayor te propone un finde inolvidable

San Valentín, Carnaval y verano en Valle de Uco: Fuente Mayor te propone un finde inolvidable

Por Redacción

Desde los organismos viales solicitaron extremar las precauciones al circular por callejones rurales, caminos enripiados, de suelo natural y por badenes de arroyos secos y ríos, tanto en zonas de llano como de montaña. Además, se reiteró la recomendación de no cruzar badenes cuando el cauce trae agua.

Corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89
Corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89.

Corte total de tránsito vial en RP 86 y RP 89.

Las advertencias alcanzan especialmente a San Rafael y al Valle de Uco, donde se registran tormentas intensas y continuas desde la tarde.

Corte del puente Anderson en Potrerillos

En paralelo a la situación climática, Vialidad Mendoza anunció un corte programado del puente Anderson, que conecta la costa sur con la costa norte del dique Potrerillos, debido a obras de mantenimiento.

La interrupción del tránsito se llevará a cabo este miércoles 28 de enero, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17, períodos en los que ningún vehículo podrá cruzar el puente. En tanto, el tránsito estará habilitado antes de las 9, entre las 12 y las 14, y después de las 17.

Puente Anderson
Por obras de mantenimiento estará cortado el puente Anderson que va a la costa norte de Potrerillos.

Por obras de mantenimiento estará cortado el puente Anderson que va a la costa norte de Potrerillos.

El corte ya había comenzado este martes en los mismos horarios, pero las tareas se extendieron, por lo que se programó una nueva jornada para finalizar los trabajos.

El puente Anderson es una estructura ferroviaria antigua, perteneciente a la traza del desaparecido Ferrocarril Transandino, que permite la circulación de vehículos livianos y camiones de porte medio, aunque cuenta con un solo carril, lo que impide la doble circulación simultánea.

Puente Anderson
Por obras de mantenimiento estará cortado el puente Anderson que va a la costa norte de Potrerillos.

Por obras de mantenimiento estará cortado el puente Anderson que va a la costa norte de Potrerillos.

Recientemente, el puente quedó bajo jurisdicción temporal de la Dirección Provincial de Vialidad, tras un convenio entre el Estado mendocino y el organismo nacional que tenía a su cargo la estructura. Luego de una revisión técnica, se determinó la necesidad de realizar ajustes para garantizar una transitabilidad segura.

Las tareas incluyen la reparación y soldadura de los flejes de hierro de sujeción que fijan los durmientes sobre los que circulan los vehículos. La estabilidad de estos elementos es clave para el cruce seguro y, debido al uso cotidiano, su fijación se deteriora con el tiempo. Los trabajos continuarán durante la jornada del miércoles 28 de enero, en los horarios informados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: ¿puede la tierra tragarse a una persona?

A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: el drama de una madre que no sabe qué pasó con su hijo

Por Ignacio de la Rosa
Los Pumas regresarán a Mendoza.

Confirmado: Mendoza recibe a Los Pumas en 2026 y ya hay fecha para el cruce contra Australia

Por Francisco Moreno
Javier Milei en el “Tour de la Gratitud”, que tuvo lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

Javier Milei cerrará esta noche el "Derecha Fest" en Mar del Plata, pero antes visitará a una expareja

Por Redacción Política
Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este martes.

Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este martes

Por Redacción Sociedad