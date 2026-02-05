Todo lo que tenés que saber para disfrutar la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir su fiesta departamental de la Vendimia 2026 , que se realizará este viernes 6 de febrero, a partir de las 20.30, en el corazón del Parque Cívico (España y Virgen del Carmen de Cuyo), con entrada sin costo.

La Capital ha trabajado intensamente en su Vendimia para que miles de asistentes, entre vecinos , mendocinos y turistas , puedan disfrutar una de las celebraciones más tradicionales y espectaculares que en la provincia cumple 90 años de historia .

“ Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” es el acto central que se prevé dará inicio a las 22 puntual. Antes, mientras las familias y los turistas van llegando al predio habrá una antesala cargada de música en vivo y mucha ansiedad sobre todo para las 10 candidatas a reina departamental de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 , quienes buscan suceder las coronas de reina y virreina que hasta este viernes portarán Juliana Zalazar y Agustina Capó .

En el predio de amplias dimensiones se instalarán unas 5.000 sillas para los asistentes, habrá un sector de picnic , un patio gastronómico y de bebidas y todos los servicios necesarios para disfrutar a pleno de la vendimia departamental.

Para quienes lleguen en vehículo particular se dispuso estacionamiento medido a un valor único de $5.000 que abarcará calles aledañas al Parque Cívico.

Datos útiles para agendar de la “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”

• A partir de las 19 podrá comenzar a ingresar el público

• La previa se dará a partir de las 20.30 con la presentación de las 10 candidatas a reina, el sorteo de terminación DNI para la votación popular de la reina y el show de La Banda Viajera

• Se dispondrán 5.000 sillas para el público

• Habrá un sector de Picnic donde las familias podrán instalarse con sus reposeras y mantitas, estará ubicado en ambos costados del patio de comidas

• Los puestos sanitarios con ambulancias y camión hidrante estarán distribuidos en el espacio verde

• Los baños químicos estarán ubicados sobre calle Peltier

• Habrá un Punto de Encuentro sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo y Patricias Mendocinas

• El puesto de Votación de la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 se encontrará sobre calle Peltier

• El patio de comidas estará enfrente al escenario, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier

• Estacionamiento medido $5.000 disponible en las calles Pedro Molina, Belgrano, Peltier y las internas Virgen del Carmen de Cuyo, La Pampa, Vuelta de Obligado y Perú hasta Pedro Molina

• Las personas con discapacidad podrán acceder a la fiesta con certificado CUD y oblea de estacionamiento para estacionar sobre Patricias Mendocinas, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina

La Ciudad de Mendoza vivirá así una nueva edición de su fiesta departamental de la Vendimia con la puesta en escena de “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”, un espectáculo que invita a recorrer la historia, los valores y la identidad mendocina en el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Escrita y dirigida por Laura Fuertes, esta vendimia se desarrollará en 12 cuadros, donde el crecimiento personal del protagonista se vincula con la evolución de una cepa plantada en el patio de su casa, una metáfora del proceso colectivo que requiere múltiples miradas, cuidado y tiempo para transformarse en vino.

Así, cada copa compartida en la Ciudad de Mendoza -Capital Internacional del Vino- condensa el alma y la gloria conquistada generación tras generación.

El espectáculo contará con más de 300 artistas en escena, además de la música en vivo que se integra como un elemento dramático fundamental y el diseño escenográfico, cargado de desniveles, que potencia la fuerza narrativa de la puesta.

Su propósito este año es honrar 9 décadas de una fiesta que identifica a los mendocinos y mendocinas en el país y el mundo, reafirmando que la identidad se construye, se cuida y se celebra.

Luego del acto central, como es tradición, se realizará la elección de la reina y virreina de la Ciudad de Mendoza 2026, quienes sucederán a Juliana Zalazar y Agustina Capó, soberanas departamentales de la Vendimia 2025.

Son 10 las candidatas que aspiran a representar a la capital provincial en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que se llevará a cabo el sábado 6 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

La fiesta es producida por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.