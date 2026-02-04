Maipú: Los Playeros, el show principal en la nueva edición del Gran Baile de Adultos Mayores

Este viernes 6 de febrero, desde las 20:30, el club Juan Giol será el escenario de reencuentros, historias y diversión en una nueva edición del Gran Baile de Adultos Mayores, organizado por la Municipalidad de Maipú.

Maipú se prepara para vivir una nueva edición del Gran Baile para Adultos Mayores, una propuesta que ya se ganó un lugar destacado en la agenda social y recreativa de la provincia. Con más de seis años de continuidad, este encuentro convoca a mujeres y hombres de distintos departamentos mendocinos que eligen Maipú como punto de reunión para celebrar, bailar y pasarla bien.

La actividad está destinada a personas mayores de 50 años y fue pensada como un espacio de encuentro, recreación y disfrute, promoviendo la participación social en un ambiente seguro, cuidado y festivo. A lo largo de los años, el Gran Baile se consolidó como una verdadera cita obligada para quienes disfrutan de la música, la compañía y las ganas de seguir activos.

La noche contará con el show en vivo de Los Playeros, además de food trucks, patio de comidas y sorteos, asegurando una velada llena de ritmo, alegría y momentos compartidos. La entrada podrá canjearse por un alimento no perecedero —té, azúcar, yerba o arroz—, que serán destinados a acciones solidarias. Los canjes se realizarán de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en la Oficina de Personas Mayores, ubicada en Ozamis Sur 75.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa el Municipio bajo la premisa de un Maipú que Crece, fortaleciendo espacios de inclusión, recreación y bienestar para las personas mayores, y reafirmando la importancia de acompañar esta etapa de la vida con propuestas activas y comunitarias.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 10.01.13 Trabajo permanente con los centros de jubilados Maipú cuenta actualmente con 27 centros de jubilados distribuidos en todo el departamento, con los que la Municipalidad mantiene un trabajo constante y articulado. En estos espacios se desarrollan múltiples actividades y talleres, pensados para promover el bienestar integral de las personas mayores.