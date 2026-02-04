4 de febrero de 2026 - 09:39

Ulpiano Suarez entregó los premios a los ganadores del programa Comprá en las Fiestas

La iniciativa impulsada por la Ciudad tuvo una amplia participación de vecinos y visitantes, con más de 750 tickets cargados, y premió el consumo en comercios locales con viajes turísticos a distintos destinos del país.

Por Redacción

El intendente Ulpiano Suarez estuvo al frente de la entrega de los premios del programa Comprá en las Fiestas, iniciativa impulsada para fomentar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año, que contó con una destacada participación de vecinos y visitantes.

El sorteo se llevó a cabo el viernes 9 de enero y tuvo como premio tres paquetes turísticos para distintos destinos del país, con traslado y alojamiento incluidos, gracias al acompañamiento de la empresa Andesmar. Ulpiano Suarez fue el encargado de entregar los vouchers y dialogó con las personas ganadoras, quienes compartieron su experiencia de compra y destacaron la iniciativa impulsada por el municipio. Acompañaron la actividad la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo; y la escribana María Laura Arranz.

El programa tuvo una muy buena respuesta: participaron más de 500 personas que cargaron 750 tickets de compra en la plataforma digital Comprá en la Ciudad, correspondientes a aproximadamente 100 comercios. Los rubros con mayor cantidad de comprobantes registrados fueron indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

La ganadora del primer premio, Alejandra María Lini, quien obtuvo un viaje para dos personas a Mar del Plata, expresó: “Hice las compras para Navidad y participé del concurso. No tenía muchas expectativas, pero cuando me llamaron fue una alegría total. Estamos muy agradecidos con el municipio y ya empezando a preparar el viaje con mi marido”.

Por su parte, Natalia Sánchez, ganadora del tercer premio, un viaje para dos personas a San Rafael, señaló: “Participé del programa Comprá en las Fiestas, cargué los tickets y quiero agradecer al municipio por esta posibilidad. Soy de Capital, conozco San Rafael y ya tenemos los bolsos listos para viajar con mi hija”.

En tanto, Verónica, en representación de su madre Norma Méndez, ganadora del segundo premio -un viaje para dos personas a Villa Carlos Paz-, manifestó: “Yo cargué los tickets en el sorteo y estamos muy agradecidas. Este premio le viene muy bien; mi mamá es jubilada, ahora está en Mar del Plata y, a los pocos días, se va a Carlos Paz”.

