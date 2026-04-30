Cómo funcionarán los comercios y el transporte en Mendoza durante el Día del Trabajador

Este viernes 1 de mayo, Argentina conmemorará el Día del Trabajador , una fecha que alterará la rutina habitual en todo el territorio nacional con cronogramas especiales y servicios limitados.

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En la provincia de Mendoza , el impacto se sentirá con fuerza en el sector comercial y en el transporte de pasajeros, obligando a los ciudadanos a planificar su jornada con antelación.

A diferencia de otros feriados, el 1 de mayo se caracteriza por un cese total de la actividad comercial formal en la provincia. La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza , junto con el Centro de Empleados de Comercio , confirmaron que no habrá atención al público.

Esta medida alcanza a locales comerciales minoristas , centros comerciales y supermercados .

Para quienes necesiten desplazarse, el sistema de transporte sufrirá modificaciones importantes. En Mendoza , la Secretaría de Transporte informó que los colectivos circularán con frecuencias de día feriado , lo que implica menos unidades en la calle y tiempos de espera más prolongados. Se recomienda el uso de la aplicación Mendotran para conocer los horarios exactos.

Bancos y servicios esenciales

El sistema financiero y administrativo se verá totalmente interrumpido. Las entidades bancarias permanecerán cerradas, permitiendo únicamente operaciones a través de canales digitales y cajeros automáticos. De igual manera, la administración pública no brindará atención al público durante toda la jornada.

En cuanto a los servicios esenciales, los hospitales públicos y centros de salud funcionarán exclusivamente con guardias mínimas para atender urgencias.

Las estaciones de servicio operarán con atención reducida durante el feriado, mientras que la recolección de residuos: Dependiendo del municipio, el servicio podría verse reducido o suspendido, por lo que se aconseja consultar la normativa local.