30 de abril de 2026 - 18:02

Cómo funcionarán los comercios y el transporte en Mendoza durante el Día del Trabajador

La jornada del viernes estará marcada por un cese casi total de actividades, afectando a los servicios para los ciudadanos.

Cómo funcionará el transporte y el comercio este feriado por el Día del Trabajador&nbsp;

Cómo funcionará el transporte y el comercio este feriado por el Día del Trabajador 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 1 de mayo, Argentina conmemorará el Día del Trabajador, una fecha que alterará la rutina habitual en todo el territorio nacional con cronogramas especiales y servicios limitados.

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En la provincia de Mendoza, el impacto se sentirá con fuerza en el sector comercial y en el transporte de pasajeros, obligando a los ciudadanos a planificar su jornada con antelación.

Cómo funcionará el comercio y transporte en Mendoza

A diferencia de otros feriados, el 1 de mayo se caracteriza por un cese total de la actividad comercial formal en la provincia. La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza, junto con el Centro de Empleados de Comercio, confirmaron que no habrá atención al público.

Esta medida alcanza a locales comerciales minoristas, centros comerciales y supermercados.

Para quienes necesiten desplazarse, el sistema de transporte sufrirá modificaciones importantes. En Mendoza, la Secretaría de Transporte informó que los colectivos circularán con frecuencias de día feriado, lo que implica menos unidades en la calle y tiempos de espera más prolongados. Se recomienda el uso de la aplicación Mendotran para conocer los horarios exactos.

Bancos y servicios esenciales

El sistema financiero y administrativo se verá totalmente interrumpido. Las entidades bancarias permanecerán cerradas, permitiendo únicamente operaciones a través de canales digitales y cajeros automáticos. De igual manera, la administración pública no brindará atención al público durante toda la jornada.

En cuanto a los servicios esenciales, los hospitales públicos y centros de salud funcionarán exclusivamente con guardias mínimas para atender urgencias.

Las estaciones de servicio operarán con atención reducida durante el feriado, mientras que la recolección de residuos: Dependiendo del municipio, el servicio podría verse reducido o suspendido, por lo que se aconseja consultar la normativa local.

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