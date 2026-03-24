La ocupación hotelera llegó al 68% en Mendoza: los lugares más elegidos en el finde XL

Tal como se había anticipado , el fin de semana extralargo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia dejó un saldo positivo en materia turística para Mendoza : una ocupación hotelera promedio del 68% , con el arribo de 55.146 turistas y un impacto económico estimado en $15.330 millones , según el Gobierno provincial.

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Así es el turista que visita Mendoza: cómo viaja, qué actividades prefiere y cómo organiza su estadía

El movimiento se concentró entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, período que combinó el feriado nacional con un día no laborable con fines turísticos dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros . La estadía promedio fue de tres días , con un gasto diario por persona de $ 92.668 .

Algunas zonas superaron el promedio general. Ruta 82 y Cacheuta alcanzaron picos del 77% de ocupación, mientras que las villas de San Rafael llegaron al 75%.

En tanto, el Gran Mendoza, Potrerillos y la ciudad de San Rafael se mantuvieron en torno al 70%.

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La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa , destacó: “Estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado, que permite ofrecer una propuesta diversa y atractiva durante todo el año”.

“Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”, dijo.

El destino también figuró entre los más elegidos del país según plataformas como Despegar, junto a Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Córdoba.

san rafael San Rafael, el segundo destino favorito del finde XL Archivo

Entre los factores que impulsaron la demanda se destacó una agenda cargada de actividades: festejos de San Patricio en Godoy Cruz, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta del Canto y la Melesca en Junín y la Maratón Internacional de Mendoza, entre otros eventos.

Además, programas como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento reforzaron la competitividad del destino con propuestas accesibles, indicó el Gobierno.

Con este impulso, Mendoza ya apunta a su próxima gran cita turística: la inminente Semana Santa, donde volverá a destacarse el clásico Música Clásica por los Caminos del Vino, una de las propuestas culturales más convocantes del calendario otoñal.