La ocupación hotelera llegó al 68% en Mendoza: los lugares más elegidos en el finde XL

El movimiento se concentró entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, período que combinó el feriado nacional con un día no laborable con fines turísticos dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros. La estadía promedio fue de tres días, con un gasto diario por persona de $92.668.
Algunas zonas superaron el promedio general. Ruta 82 y Cacheuta alcanzaron picos del 77% de ocupación, mientras que las villas de San Rafael llegaron al 75%.
En tanto, el Gran Mendoza, Potrerillos y la ciudad de San Rafael se mantuvieron en torno al 70%.
La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó: “Estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado, que permite ofrecer una propuesta diversa y atractiva durante todo el año”.
“Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”, dijo.
El destino también figuró entre los más elegidos del país según plataformas como Despegar, junto a Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Córdoba.
Entre los factores que impulsaron la demanda se destacó una agenda cargada de actividades: festejos de San Patricio en Godoy Cruz, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta del Canto y la Melesca en Junín y la Maratón Internacional de Mendoza, entre otros eventos.
Además, programas como Manso Menú,Mansa Bodega y Manso Alojamiento reforzaron la competitividad del destino con propuestas accesibles, indicó el Gobierno.
Con este impulso, Mendoza ya apunta a su próxima gran cita turística: la inminente Semana Santa, donde volverá a destacarse el clásico Música Clásica por los Caminos del Vino, una de las propuestas culturales más convocantes del calendario otoñal.