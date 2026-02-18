Andy Landa en Aconcagua Radio: "La oferta hoy de alquileres en Mendoza es mucho más abundante"

El director de Inmodata y titular de AELE Inmobiliaria dialogó con Aconcagua Radio y dio detalles de la situación del mercado en Mendoza.

En el marco de "Hermoso Caos", programa de Aconcagua Radio, dialogaron con Andy Landa, director de Inmodata y titular de AELE Inmobiliaria, quien presentó un panorama actualizado del mercado inmobiliario en Mendoza durante el mes de febrero, con foco en alquileres, ventas y comportamiento de la oferta.

Según explicó Landa, el mercado de alquileres comenzó el año con una dinámica poco habitual. “En comparación con diciembre, en estos 45-50 días aproximadamente bajó casi un 13% la disponibilidad de oferta en alquileres, lo cual es bastante llamativo. Sobre todo porque siempre el promedio es un 5-6% aproximadamente mensual, pero estamos viendo aproximadamente un 13 y un 15% de baja, lo cual significa que ha empezado bastante explosivo, lo que vendría a ser el mercado de alquileres”, señaló.

El informe de Inmodata también refleja comportamientos dispares según la zona. En Las Heras, la oferta de departamentos en alquiler cayó un 47%, lo que implica que uno de cada dos departamentos fue retirado del mercado. En contraste, Luján de Cuyo se posiciona actualmente como la zona con mayor cantidad de casas en venta en toda la provincia.

No obstante, Landa aclaró que, pese a esta reciente baja, el mercado de alquileres hoy se encuentra más equilibrado que en períodos anteriores. “La oferta hoy de alquileres es mucho más abundante. Tuvimos picos en agosto del año pasado casi de un 350% en comparación a diciembre de 2023. Luego la curva ha ido subiendo y bajando según estación y trimestres del año. Se podría decir que hoy está mucho más aceitado ese mercado”, afirmó.

Este nuevo escenario también impacta en el comportamiento de los inquilinos y propietarios. “Hoy el inquilino tiene opciones para poder, en caso que quiera, buscar un alquiler: tiene opciones para ver 4 o 5 departamentos y es por eso también que el tiempo promedio para un propietario de alquilar su inmueble se ha triplicado antes”, concluyó Landa.