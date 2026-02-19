El costo de la construcción subió 2,3% en enero

El Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 2,3% en enero respecto a diciembre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

La suba en el indicador se da como consecuencia del incremento en el capítulo de Materiales ( 1,4%), Mano de obra ( 3,1%) y Gastos generales (2,2%).

En cuanto a la suba interanual, el aumento fue del 24,9% , según supo NA.

“Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde enero 2026, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Este ajuste salarial también incidió en el capítulo Gastos generales , debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución. Esto incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de enero a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

En paralelo, incluye una actualización autorizada de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

También incorpora una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas, según detalló el INDEC.

¿Cuánto aumentaron los ítems de obra durante enero?