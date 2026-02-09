9 de febrero de 2026 - 08:40

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec oficializado por el Gobierno

Es el reemplazante de Marco Lavagna, quien presentó su renuncia en medio de la polémica por la nueva metodología para medir la inflación.

Pedro Lines, el nuevo director del Indec.

La decisión quedó formalizada a través del decreto 91/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial.

En el mismo texto se aceptó la dimisión de Lavagna y se confirmó a Lines, que hasta ahora se desempeñaba como director técnico del organismo, cargo que ocupaba desde el 4 de febrero.

La salida de Lavagna se conoció la semana pasada en un contexto sensible para el organismo, marcado por la inminente implementación de un nuevo índice de inflación, que finalmente quedó suspendida. De origen peronista y referenciado en el Frente Renovador de Sergio Massa, Lavagna había asumido al frente del Indec en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, y continuó en el cargo tras el cambio de administración en diciembre de 2023.

Desde el Ministerio de Economía buscaron desactivar cualquier lectura de crisis. Caputo aseguró que la renuncia se produjo en términos “amigables”, negó que hubiera existido presión del Fondo Monetario Internacional para modificar el índice de precios y estimó que la inflación de enero se ubicará en niveles similares al 2,8% de diciembre. “Va a estar cercano a lo que fue el mes anterior y por lo que me dijeron tanto Marcos como Pedro Lines, el nuevo índice da igual o menos”, señaló el jueves en una entrevista con LN+.

También dijo que habrá una nueva encuesta de hogares, pero será más adelante. "Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales", declaró el funcionario.

Pedro Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por la Universidad del CEMA, con especialización en Cuentas Nacionales. Desde 2018 dirige y coordina la elaboración y ejecución del programa estadístico anual del país dentro del Indec. Además, ya había tenido un paso previo por el organismo entre 2007 y 2010 como economista senior.

Marco Lavagna dejó el Indec. Lo reemplaza Pedro Lines.

En la estructura interna del instituto, Lines era el segundo en jerarquía detrás de Lavagna y desde el lunes pasado quedó de hecho al frente del organismo, situación que fue confirmada públicamente por el propio Caputo antes de la oficialización formal.

Si bien aún no expresó públicamente su posición sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ahora director del Indec habría dado algunas señales durante las reuniones que mantuvo con autoridades internas y representantes de los gremios ATE y UPCN, según indicaron fuentes del organismo.

“Los recibo en calidad de director técnico, pero no fui designado como director general. Si no hay ninguna restricción presupuestaria, vamos a avanzar con todo lo pendiente”, afirmó en relación con los reclamos salariales.

Además, dejó una definición política clave: “Voy a guardar la independencia del poder político. La decisión del IPC depende directamente del ministro de Economía. Voy a hablar con Caputo para que lo revea lo antes posible”.

