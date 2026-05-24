Esperanzador repunte de indicadores económicos

La economía le dio alivio e impulso a la vez al gobierno nacional con datos que le permiten esquivar, aunque sea temporalmente, tensiones políticas generadas por casos que investiga la justicia y desinteligencias internas que trascienden y generan dudas en sectores influyentes.

"No alcanza, apuntamos a que las retenciones sean cero": la reacción de la Sociedad Rural al anuncio de Milei

El anuncio del crecimiento de 5,5% interanual en el mes de marzo y 3,5% en el comparativo con febrero impacta. Se debe recordar, además, que en ese mes la actividad se había frenado con una caída de 2%.

En la medición del Indec crecieron14 de los 15 sectores de la economía que se relevan habitualmente. Entre los que más subieron se encuentran la agricultura, la ganadería y la minería, además de la pesca , que tuvo una recuperación de 30%.

Ratificando datos que se conocieron con anterioridad, y que destacamos en este mismo espacio en nota reciente, la industria tuvo un crecimiento de 4,6% y la construcción un 7,6%. Datos muy positivos si se tiene en cuenta que son rubros que habían tenido una baja significativa prolongada.

Para el campo los datos deberían considerarse como un estímulo, aunque la discusión por los derechos de exportación sigue generando alguna tensión. Si bien el presidente Milei completó una semana muy buena en lo económico anunciando nueva baja en retenciones a trigo y cebada, y a la soja desde enero, los ruralistas insisten con el deseo de que se llegue lo antes posible a la retención cero.

Si bien existe aún cautela de parte de distintos analistas del quehacer económico, las cifras conocidas confirman, fundamentalmente, el acierto de la apuesta oficial a los grandes proyectos. Entre ellos vuelven a sobresalir los de la actividad minera en el país entre los impulsores del repunte económico reciente. Hay expectativa fundada de los empresarios del rubro y claro respaldo gubernamental.

Por ello fue un gran acierto la promoción y constitución reciente de la Mesa Nacional Minera, encuentro llevado a cabo en San Juan y en el que participaron con mucho interés cámaras empresarias, proveedores y empresas en particular, siempre con fuerte respaldo del gobierno nacional con la asistencia de autoridades de alto rango en el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Además, la participación de los gobernadores de las provincias que están inmersas en la actividad minera, o que motorizan su consolidación, como es el caso de Mendoza, constituyó un aporte singular para la intención de federalizar las industrias que pueden aportar al crecimiento de la economía, algo que la actual conducción de la Nación prevé para el mediano y largo plazo.

Es el paso correcto que se debe dar para que la diversificación de la economía permita sustentar las aspiraciones de crecimiento que la Argentina requiere.