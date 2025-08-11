11 de agosto de 2025 - 11:00

Julio cerró con aumentos moderados en alimentos pese al salto del dólar, ¿qué productos aumentaron más?

Según Focus Market, el traslado a precios fue prácticamente nulo en el mes, aunque el impacto podría verse en agosto.

Los alimentos no aumentaron tanto el julio, pese a la suba del dólar, ¿qué podría pasar en agosto?

Los alimentos no aumentaron tanto el julio, pese a la suba del dólar, ¿qué podría pasar en agosto?

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mes pasado, el dólar registró una marcada suba, que encendió alertas en distintos sectores económicos. Sin embargo, y contra muchos pronósticos, los aumentos de precios en alimentos fueron prácticamente nulos.

Leé además

Almaceneros decidieron no aceptar aumentos en alimentos por la suba del dólar 

Almaceneros se unen contra la "especulación": no recibirán mercadería con precios modificados sin previo aviso

Por Sandra Conte
Calendario de pago de Becas Progresar para agosto 2025 según el último número del DNI.

Becas Progresar 2025: calendario de inscripción y pago en agosto según el Ministerio de Capital Humano

Por Redacción Economía

"Ahora, tenemos la mirada del análisis puesta en agosto, donde veremos si el impacto fue postergado o no”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Qué productos aumentaron más en julio

En el top 10 de productos que más aumentaron en julio, de acuerdo con el relevamiento de la consultora, figuran:

  1. jugos líquidos (+5,86%)
  2. aguas saborizadas sin gas (+3,89%)
  3. nuggets (+3,85%)
  4. leudantes (+3,27%)
  5. tapas de pascualina (+3,08%)
  6. café (+3,03%)
  7. jugos en polvo (+2,92%)
  8. hamburguesas (+2,92%)
  9. condimentos (+2,91%)
  10. productos para el pelo (+2,81%)
Consumo general / Supermercado / Compras
Qu&eacute; alimentos y productos de supermercado aumentaron m&aacute;s en julio

Qué alimentos y productos de supermercado aumentaron más en julio

Cuáles los que más subieron en el último año

En la comparación interanual (julio 2025 contra julio 2024), los mayores incrementos se registraron en:

  1. hamburguesas (+62,60%)
  2. chocolates (+55,47%)
  3. café (+52,59%)
  4. aceite (+50,98%)
  5. huevos (+50,18%)
  6. nuggets (+48,10%)
  7. mayonesa (+47,76%)
  8. achocolatados (+45,53%)
  9. fernet (+40,91%)
  10. salsas listas (+38,98%)

Cuáles bajaron su precio en el último mes

Por el contrario, los productos con menores aumentos o con bajas (en su mayoría, por estar fuera de temporada o en promoción) fueron:

  1. flanes (-5,09%)
  2. huevos (-3,72%)
  3. chocolates (-2,54%)
  4. puré de tomates (-2,39%)
  5. arroz (-2%)
  6. desinfectantes (-1,02%)
  7. edulcorantes (-0,97%)
  8. harina (-0,83%)
  9. dulce de leche (-0,78%)
  10. crema de leche (-0,42%)
image

Aumentos por rubros

La canasta de consumo masivo presentó en julio un incremento intermensual del 0,96%, una variación interanual del 25,65% y un alza acumulada del 8,35% en lo que va del año. Por rubros, los aumentos mensuales fueron: alimentos (+0,66%), bebidas (+1,06%), cuidado personal (+1,18%) y limpieza (+0,54%).

“Deberíamos evaluar con más precisión lo que ocurre en agosto. Si el tipo de cambio sigue en alza o incluso si se mantiene en estos niveles, es probable que en las próximas semanas veamos un ajuste en los precios, especialmente en productos con componentes importados o de alta rotación", detalló Di Pace.

Y agregó, que, en principio, en los primeros cuatro días de agosto frente a los cuatro días iniciales de julio 2025, la variación de precios en la canasta de consumo masivo fue del 3,2%, con más pase a precios en bebidas que en alimentos, y aumentos casi nulos en limpieza y cuidado personal.

En cuanto a lo que va de agosto, el analista agregó: “La suba del dólar ocurrió, pero todavía no se trasladó de forma directa a los precios porque muchas empresas prefirieron esperar a ver si se estabilizaba. En agosto, sectores como alimentos tuvieron ajustes del 2,4%, en bebidas fue mayor, de casi 5%, y en limpieza y cuidado personal casi nulos en promedio. Tengamos en cuenta que hay mucha competencia en el mercado y que el nivel de ventas no deja mucho margen para aumentos en relación al ingreso disponible por parte de la demanda”.

El relevamiento se realizó a partir de datos de Focus Market vía Scanntech, con lector de código de barras en 970 puntos de venta en todo el país. Se seleccionó un conjunto de 67 SKUs, que abarcan 682 productos, conformados por el precio promedio ponderado de todas las categorías, marcas y presentaciones de los artículos más consumidos por los argentinos, para evaluar la evolución de precios de julio 2025 frente a julio 2024 y la variación respecto a junio 2025.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales.

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Por Melisa Sbrocco
Mayoristas reiteran su rechazo al pago de contribuciones obligatorias acordadas en la paritaria de comercio

Paritaria de comercio: mayoristas denuncian que siguen pagando una contribución por Covid

Por Redacción Economía
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $250.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Por Melisa Sbrocco
Farmacity - Imagen ilustrativa

Qué pasa con Farmacity: la cadena busca nuevo socio y estas son las razones

Por Redacción Economía