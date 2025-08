Almaceneros se unen contra la "especulación": no recibirán mercadería con precios modificados sin previo aviso

Supermercados / Consumo / Ventas El consumo en supermercados volvió a aumentar en abril, pero sigue sin repuntar las ventas en mayoristas

Cero tolerancia a la especulación

Para los almaceneros, ya no es posible tolerar la especulación en función de la cotización del dólar. “Yo creo que ya está, esto se terminó. O sea, la especulación de que porque el dólar sube un poco hay que cambiar todos los precios, me parece que ya no tiene que más funcionar en el país”, afirmó. Y recordó que, en ocasiones anteriores, cuando el dólar bajó, los precios no retrocedieron.

La medida tiene también un trasfondo económico claro: el consumo está en caída. “Hay una realidad país de que la venta está plana. Nos cuesta mucho generar la venta por un tema económico de cada familia”, remarcó.

El sector definió que sólo aceptará los aumentos que ya estaban conversados o previamente notificados, pero no convalidará nuevas listas de precios de un día para el otro. “Lo que ya estaba avisado de parte de las empresas hacia nosotros, lo aceptamos. Lo demás, no nos prestamos nuevamente a este juego”, manifestó Savore.

Qué pasa en Mendoza

Rubén David, del mayorista Oscar David, manifestó que, aunque han empezado a llegar listas con nuevos valores, la aplicación no ha sido generalizada y predomina una actitud de espera. "Estamos siendo, tanto las empresas como nosotros, muy cautos con el tema de los precios”, indicó.

Detalló que, en los últimos días, surgieron versiones sobre listas con aumentos del 10%, pero que, en la práctica, la situación es dispar. “Algunos han aumentado, otros no. Las mismas empresas han aumentado algunos productos, otros no”, señaló.

Según explicó, el objetivo compartido es contener al máximo los incrementos para no afectar el nivel de ventas. “Estamos haciendo un esfuerzo todos para aumentar lo mínimo que podamos, para que no impacte tanto en el consumo”, explicaron.

Sin embargo, admitió que el aumento sostenido de los costos está generando tensión en las estructuras de precios. “El gran problema que tenemos es que los costos están subiendo, los servicios siguen aumentando y también los combustibles. Y esto es algo que ya las empresas no lo pueden soportar”, afirmó David.

Si bien subrayó que se busca evitar ajustes masivos, avizoró que parte de esos incrementos se terminará trasladando. “Algo de estos mayores costos se va a trasladar al precio”, indicó, aunque aclararon que cada caso se evalúa puntualmente: “No es algo general. Estamos empresa por empresa y producto por producto”.