Kioscos y almacenes: se reconfiguran frente a los cambios de consumo y precios

La mayoría de las personas tienen un kiosco preferido o un almacén donde acuden habitualmente por una golosina, un producto de primera necesidad o la carga de la tarjeta del colectivo; por mencionar solo algunos de la infinidad de bienes y servicios que allí se ofrecen. En medio de un consumo que no repunta y de cierta reconfiguración en un sector que tiene vida y características particulares y hasta contradictorias, despensas y kioscos han podido salvar la ropa, relativamente. Así, hay una suerte de reconfiguración de este modelo de negocios no solo en función de las características propias sino también de lo que los consumidores necesitan y de lo que el bolsillo marca.

Esta baja de 112.000 unidades comerciales a 96.000 registra los negocios que están en la formalidad ya que desde esta misma asociación reconocieron el incremento de la informalidad. Y aunque aquí por razones obvias no hay datos, lo cierto es que abrir una pequeña despensa o kiosco en la casa ha solido ser una salida recurrente de muchas familias frente a las crisis. La posibilidad de vender o revender sin pagar alquiler ha funcionado para muchas, pero no es algo sencillo de mantener y son pocos los que logran sostenerse en el tiempo.

Los vecinos pueden desear colaborar con sus conocidos y hasta tener la necesidad de un comercio de que hasta se convierta en una opción donde hasta se puede dar el “viejo y querido” fiado. No obstante, estos tipos de negocios poseen una complejidad y cierta necesidad de stock que no muchos pueden sostener o adquirir justamente por la crisis que atraviesan. “Creo que la clave de mi negocio es que vendo casi de todo y por eso me eligen”, relató Andrés Pascual, al frente de un almacén con más de 10 años de existencia en la zona del barrio Bombal.

Scentia Junio Fuente: Consultora Scentia

En este marco, el acumulado del primer semestre muestra un leve aumento del 0,4%. El relevamiento se realiza en puntos de ventas de todo el país entre los que se destacan supermercados de cadena, autoservicios independientes, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos. El trabajo de Scentia relevó que en las grandes superficies como supermercados de cadena y mayoristas la caída fue 6,4%.

El resto de los datos muestran la reconfiguración del consumo y la fuerte competencia que hoy se da en medio de una fuerte caída del poder adquisitivo. En este marco, en los canales online y en las farmacias hubo un repunte de ventas del 14,6% y 5,6% respectivamente. Con números un poco mejores también resisten y mejoraron los autoservicios, por un lado y los kioscos y almacenes por el otro. Los primeros crecieron en junio un 1,8% mientras que los segundos lo hicieron un 1,3% interanual.

Sin embargo, al mirar los números intermensuales y los acumulados hasta la fecha, los números negativos prevalecen con un importante crecimiento del rubro kioscos y almacenes; entre otros. Así, mientras de abril a mayo la disminución del consumo general fue de 1,3% en acumulado del año se registra un suerte de empate de 0,4% con una caída del consumo en el 2024 estuvo en torno al 15%. Con relación a las categorías relevadas por Scentia todas mostraron bajas importantes. Entre otras se destacó el derrumbe de las bebidas con y sin alcohol. Las primeras disminuyeron 19% y las segundas un 15,2%. También bajó la venta de productos de higiene con una caída interanual de 9,7% y los llamados impulsivos que descendieron 8,6%.

Punto positivo

En este contexto, kioscos y almacenes bajaron en la medición mensual 0,4%, pero en la acumulada se ubicaron un 8,5% positivo y es, junto con el e-commerce- el canal que mejor desempeño ha mostrado en este lapso de tiempo. Le sigue farmacias mientras que el resto de los canales mostraron números negativos. De este modo, los datos registran parte del modo en que se ha reconfigurado el consumo en medio de las ventas masivas todavía frágiles y con grandes signos de interrogación hacia el futuro.

De hecho, la dificultad que hoy atraviesan los supermercados de cadena no ha podido remontarse ni siquiera de la mano de promociones de la mano de los bancos o billeteras virtuales. Aunque esta situación suele poner en desventaja a los pequeños comercios debido a que no tienen la posibilidad de reintegrar un porcentaje de la compra o de vender más barato (en teoría) con promociones de tres por dos o similares.

En la actualidad, casi no hay marcas –ni siquiera las locales- de grandes o medianas superficies que no apliquen algún tipo de beneficio o descuento a través de esta vía. Sin embargo la baja del consumo no da tregua en los súper y una consecuencia reciente directa o indirecta ha sido el anuncio de venta de la marca Carrefour. Esto tenderá a incrementar la concentración que ya existe en este rubro y que ha comenzado a verificarse en otras áreas.

Sin embargo, la disminución de compras en los híper y súper no se ha dado de la misma manera en kioscos y almacenes. Incluso, hasta parece haberlos beneficiado en cierto modo y de manera relativa. Fernando Savore, presidente de la Cámara de Almacenes de la República Argentina destacó que en la pulseada por las ventas, su sector está mejor que las grandes superficies, pese a que todos pasan un momento complejo.

“Por las dificultades económicas ya casi nadie puede llenar un carro de supermercado, por lo que en la diaria se manejan con el comercio de proximidad”, comentó Savore. Agregó que mientras las grandes superficies están prácticamente vacías de lunes a jueves con bastante personal para la línea de cajas, los almacenes vienen con una política de precios diferencial que ha sido positiva para el sector. Las personas buscan allí satisfacer el consumo diario y más pequeño. Lo mismo sucede con los kioscos en donde ya no se ofrecen solo golosinas, gaseosas o cigarrillos sino productos de primera necesidad y con amplios márgenes horarios entre otras características actuales.

Luciano Pugni, dueño de Yes, Kioscos Únicos, comentó que el consumo ha variado desde que en 2004 abrió su primer local. “La tecnología es cada vez más importante así como el consumo online que viene de la mano de la inmediatez y la conveniencia”, expresó Pugni. Agregó que desde su punto de vista los consumidores ahora buscan experiencias más personalizadas y productos más sostenibles.

En medio de una competencia cada vez más fuerte por el actual achicamiento de la torta, kioscos y almacenes parecen haber encontrado una manera mejor de llegar a sus clientes. “Cada un mes y medio o dos hacemos un censo comercial a través de nuestros preventistas”, comentó Fernando Savore de la Asociación de Almaceneros. De este modo, consultan a los distribuidores de kioscos y almacenes si hubo algún cierre o apertura. “En el último censo comentaron que no cerró ninguno y que no ha habido sorpresas en este tema”, comentó Savore.

WhatsApp Image 2025-07-30 at 08.25.59 (1) Los kioscos ofrecen cada vez mayor variedad de mercadería. Foto Gentileza

El pequeño empresario también aclaró que el sector pasa por un momento difícil debido a que, como a todo el mundo, les ha subido fuerte el costo operativo de los negocios con la electricidad y el alquiler como puntas de lanzas. “Todos estamos remando las dificultades, pero lo bueno es que hay mucha participación de nuestras empresas pymes nacionales”, destacó el referente de los almaceneros. Y ejemplificó que muchos precios de marcas chicas son las que colaboran a sostener precios competitivos.

Este es uno de los motivos por los que, según Savore, no han perdido clientes sino que han ganado en cantidad. Aunque admitió que en muchos casos el ticket se ha achicado y algunos meses el valor de caja es igual, puso en relevancia el crecimiento en el número de clientes, que es lo que al fin de cuentas más importa en el mediano plazo. “En Argentina cada año es diferente y hemos logrado sostener nuestros negocios porque somos más elegidos para la compra del día a día”, señaló el referente de los almaceneros en el país.

Nicolás Pugni, por su parte, destacó que una de las fortalezas de su marca es la atención personalizada la rapidez en el servicio y la posibilidad de adaptarse rápidamente a las necesidades de la gente. “Por otra parte, gracias a muy buenos acuerdos con nuestros proveedores mantenemos una política de precios y promociones que nos hace estar permanentemente a la vanguardia”, puntualizó el dueño de los kioscos Yes.

Cambio de formato

De hecho, más allá de las diferencias, las grandes marcas también han comenzado a buscar nuevas modalidades que tienen que ver con una suerte de achicamiento de los negocios. El formato exprés se suma a las marcas locales que han proliferado en distintos puntos del Gran Mendoza. Nicolás Suraci, consultor especialista en franquicias, explicó que hay una tendencia a las llamadas tiendas de conveniencia. Se trata de un concepto norteamericano en donde se prefieren las superficies más pequeñas y cercanas que las más grandes.

Por otra parte, debido a que hace casi un año que la inflación se mantienen en torno al 3% mensual o menos, los argentinos ya no anticipan compras por temor a que aumenten. Por el contrario, las mayores dificultades hoy se da en torno a los servicios, pero los bienes mantienen sus precios y muchos hasta han tenido bajas. Esto hace que –a menos que sea una oferta muy tentadora o que sea un producto de vencimiento largo- las compras al por mayor ya no sean tan tentadoras.

Como ejemplo, Savore expresó que almacenes y kioscos resuelven la necesidad de los clientes en el día a día. “Antes una leche chocolatada la teníamos que vender a $4.500 y hoy sale $3.000 mientras que en muchos híper te puede costar más barato, pero solo cuando comprás tres unidades”, subrayó Savore. De este modo, en los espacios chicos no hay necesidad de hacer un gasto doble cuando o no se necesita o no se dispone del dinero para tal fin.

Ese es un punto en que hoy los negocios de proximidad poseen como fortaleza. También el hecho de que hay menos productos u “ofertas” que tienten al consumidor hasta el punto de consumir lo que no precisa y lo que después le cuesta pagar. Un punto a favor de las grandes superficies es que las personas pueden consumir en cuotas sin interés y así tirar hacia adelante los pagos. Esto no es lo ideal, pero la manera que muchos tienen de sostener algunos consumos.

Más allá de esto, Suraci expresó que los consumos de cercanía son cada vez más elegidos y que eso se ve en la proliferación de kioscos, almacenes o mini súper. “Se ha convertido en un rubro muy competitivo en donde el precio importa, pero no es lo único que diferencia”, comentó Suraci. Tanto él como Pugni destacaron que la propuesta de valor es cada vez más importante al momento de diferenciarse y captar mayor cantidad de público.

El dueño de los kioscos Yes –que hoy cuenta con 53 unidades de negocio, la mayoría franquiciadas en Mendoza y este año apunta a duplicarse en el resto del país- relató que ven la competencia como algo positivo. “Los competidores te mejoran”, señaló en alusión a la cantidad de kioscos que suele haber en algunas zonas; en especial del centro o de las áreas más pobladas. Desde su punto de vista, además del gran surtido de los negocios, una parte clave de su negocio pasa por la calidad del servicio. También sumó la confianza que hemos generado con los clientes a lo largo del tiempo, la consistencia en la atención y algunas innovaciones propias.

“El crecimiento se ha basado en escuchar a los clientes, adaptarse a sus necesidades y siempre mantener un estándar de calidad muy alto”, observó Pugni que ha sabido posicionar sus kioscos como unidades de servicio abiertas las 24 horas. Además, no solo se centran en la venta de productos de kiosco sino que, como otros en su tipo, ofrecen cada vez mayor variedad de productos. Así, los clientes tienen la opción desde comprar un regalito hasta tomarse un café caliente o llevar una minivianda para el almuerzo.

Para Suraci, el posicionamiento de los kioscos no solo pasa por la guerra de precios y aunque no es algo menor, no es la única manera de sostener un negocio. “Hoy a las empresas se les exige tener buena oferta y distinguirse más por estética y servicio además de por lo que encuentra en un lugar”, comentó el profesional. La propuesta de valor, es clave para crecer. “En la actualidad hay demanda para este tipo de formatos ya que satisfacen diversos tipos de demanda”, opinó el consultor. Sin embargo, agregó que el mercado podría saturarse por lo que habrá que evaluar cada inversión.

Por otra parte, el repunte del consumo o una perspectiva de que comience a mejorar será clave tanto para este formato como para otros. Ya que si bien este año han podido mantenerse, subir o no caer tanto en comparación con lo sucedido en 2023 (año previo a la caída), será clave una verdadera reactivación que llegue con mayor abundancia a kioscos y almacenes.