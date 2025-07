Strip Center: se suman proyectos en medio de la baja del consumo

Desde el sector de la construcción remarcaron que el formato tiene potencial, pero los que hoy están en proyección o en etapa “avanzar sin apuro” o muy lentamente. Los motivos son diversos y a la caída del consumo actual se suma la encrucijada en la que hoy se encuentra la construcción con costos que crecen y precios que no se actualizan.

Por este motivo, en casi ausencia del crédito la mayoría de los proyectos privados se sostienen con propio impulso. De allí la lentitud de lo que se realiza. Por otro lado, desde los distintos municipios advirtieron esta situación y comentaron que hay espacios nuevos o novedosos que se inauguraron, pero que no pueden alquilar la mayoría de los locales debido a la situación de las ventas y perspectivas que no positivas.

Qué son los strip center

Jimena Gómez Piovano, doctora arquitecta titular de la carrea de Diseño Urbano II de la carrera de Arquitectura de la UNCuyo, explicó que los strip center son una solución o una respuesta frente a una demanda que surge en ciudades de baja densidad. La profesional añadió que son espacios en donde el acceso a los servicios o equipamientos básicos están más alejados. En general, se trata de lugares con propuestas diversas y una cantidad mínima de locales en donde las personas pueden adquirir bienes de uso diario o contar con servicios clave sin tener que ir hasta el centro de la ciudad.

Construcción de strip center en predio Carrefour de Guaymallén Obra de Strip Center Kristich Daniel Caballero

“Por este motivo, también suelen aparecer en torno al crecimiento de los barrios privados en donde no se pueden instalar comercios de ningún tipo”, señaló Gómez Piovano. Estos negocios de proximidad, por otra parte, están atados al concepto de “no parking, no business”. Se trata de una idea de que el estacionamiento es clave para el éxito y supervivencia de los negocios ya que la mayoría llega hasta allí en su vehículo. Son ideales para los mendocinos que pretende estacionar “en la puerta” de los locales y que muchas veces se ve agobiado por el cada vez mayor tránsito en los accesos y el rápido crecimiento de algunas zonas esto se intensifica.

Por este motivo, la posibilidad de dejar el auto al momento de ir a comprar es crucial y uno de los diferenciales de este modelo. Esto porque también es cada vez más habitual la construcción de negocios destinados al comercio debajo de departamentos o dúplex que si bien brindan una solución de cercanía no son lo mismo. La especialista en planificación urbana expresó que los strip center son una solución que mejora la sustentabilidad de las ciudades. Esto porque no es preciso trasladarse demasiado para satisfacer los requerimientos diarios de bienes y servicios.

Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), comentó que desde hace varios años comenzó a cambiar el concepto urbanístico de Mendoza y del país. “Cada vez más personas se van para el lado del Oeste o en otras zonas más alejadas por lo que el concepto de strip center ha sido muy útil para dar servicios a estas zonas que no los tenían”, destacó el profesional. Esta modificación del cambio de modelo ha implicado también una suerte de distribución relativamente más pareja en lo que a inversiones respecta. “Tal vez antes convenía construir más en las ciudades y ahora se buscan espacios poco explotados o con población incipiente”, apuntó Barbeito.

Qué los distingue hoy

La arquitecta Gómez Piovano comentó que el modelo de los strip center se instaló con mayor fuerza desde unos diez o quince años a esta parte. En líneas generales, este tipo de espacios cuentan con negocios de cercanía como carnicerías, almacenes o pequeños supermercados, librerías, peluquerías, panadería, etc. Por otra parte, también suelen tener importantes áreas dedicadas a la gastronomía y, en función del tamaño, la cafetería es un clásico. Sin embargo, cada vez se ven más cervecerías, restaurantes, pancherías y negocios de ese estilo.

Lomas Centro Médico: una nueva propuesta a solo 10 minutos del Centro La mayoría de los strip cuenta con centro médico

Desde un tiempo a esta parte, en Mendoza hay una característica especial que ha comenzado a “uniformar” a la mayoría de los strip center. Y si antes muchos contaban con bancos, cajeros y hasta con delegaciones municipales, hoy la mayoría cuenta con una clínica o de consultorios médicos y de un gimnasio. Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), explicó que la existencia del gimnasio y del centro médico va en línea con el objetivo de los strip que es la de aportar servicios de cercanía.

“Los espacios relacionados con la salud –tanto para el sano como para el enfermo- tienen siempre un lugar porque son llamadores importantes”, destacó Laugero. El también constructor y desarrollador inmobiliario expresó que los consultorios, los gimnasios o los institutos de inglés y similares aseguran un determinado flujo de gente. De este modo, los que acuden al strip por alguna de esas actividades aprovechan el tiempo y el lugar para realizar trámites o compras.

“Muchos aprovechan para comprar la pasta, el almuerzo del día o el asadito del domingo”, ejemplificó Laugero. Incluso, también es común que los grupos se junten antes o después de la actividad a tomar un cafecito o compartir un plato en el almuerzo o la cena. Por este motivo, tanto gimnasios –en la actualidad se han puesto de moda los de musculación, pero los hay de todo tipo- como consultorios son la tendencia más habitual en Mendoza.

Baja en el consumo

Santiago Laugero tiene un proyecto en la zona de Las Cañas (Guaymallén) en donde ya ha comenzado la construcción de dos torres de departamentos, oficina y locales comerciales. Por otra parte, ya tiene la experiencia del strip center ya que su empresa está al frente de Terramalva en Luján de Cuyo. Con 18 locales comerciales, este espacio cercano a la rotonda de los bomberos de ese departamento no solo posee locales gastronómicos, librería, heladería, centro médico, gimnasio y hasta un vivero. Si bien el lugar está bastante afianzado y cuenta con marcas reconocidas, no escapa a las generales de la baja de ventas.

“Eñ contexto de baja de inflación y menor poder adquisitivo hace que las compras sean muy medidas”, subrayó Laugero. Así mientras los strip ofrecen opciones para el día a día, en la actualidad los comercios pierden contra las grandes superficies. Es que más allá de los datos publicados por Scentia de baja de consumo, en la actualidad los supermercados realizan promociones muy agresivas con los bancos y las tarjetas. Beneficios que las pymes por lo general no tienen la posibilidad de seguir ce descuentos o cuotas sin interés lo que impacta todavía más en la rentabilidad de los comercios.

“Desde marzo se ha verificado una caída en las ventas, aunque por las vacaciones de julio ha habido un repunte”, subrayó el presidente de la FEM quien alertó que la mejora no ha superado las vacaciones pasadas. En la misma línea, Yamilia Meljim, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Mendoza comentó que existe preocupación en la mayoría de los comerciantes por la compleja situación que se atraviesa. “Que funcionen no o no en el futuro va a depender de la saturación del mercado”, observó Jimena Gómez Piovano. En la actualidad, el contexto recesivo no es lo que más ayuda, pero el formato es una opción que todavía tiene mucho para dar.

Indumentaria, bajas de precios.jpg Pese a la baja del consumo actual, se espera que la tendencia de los strip center continúe.

Así como hay algunos strip con movimiento propio, otros no terminan de levantar. Incluso, algunos poseen varios locales vacíos, plantas altas desiertas o recambio de rubros y marcas cada poco tiempo. Los strip center han tenido un mayor crecimiento en los departamentos alejados ya que es allí donde más ha crecido la población y, sobre todo, en las cercanías de los barrios privados.

Sin embargo, las áreas más pobladas también han tenido un importante crecimiento bajo esta modalidad. “Cuando los desarrolladores pensamos en emprendimientos de este tipo buscamos aportar valor a la zona y también en que exista cierto volumen de personas para que el negocio rinda”, detalló Laugero. Por este motivo, no es lo ideal construir strip center en zonas que ya cuenten con centros comerciales o shoppings en las cercanías.

Departamento por departamento

En la Ciudad de Mendoza –donde el centro es el principal lugar para las compras de los que allí residen- Meljim mencionó algunos espacios que se pueden asociar a este formato. Uno está en Suipacha y Olascoaga de la sexta sección donde ya se inauguró un café y se espera la apertura oficial de 14 nuevos locales para dentro de un mes.

Cerca de allí, los departamentos del Procrear en los terrenos del ferrocarril han generado una serie de locales tanto dentro de este mismo barrio como en las calles aledañas; sobre todo por Tiburcio Benegas. A nivel gastronómico está el Mercado Moreno mientras que en el centro podría tomarse en cuenta el Patio Maristas. “En realidad para nosotros estos espacios entran bajo el formato de galerías, pero pueden estar bajo el formato de strip center”, aclaró Meljim.

Guaymallén, el departamento más poblado de la provincia, ha tenido un crecimiento importante en lo que a este formato respecta. Ricardo Camps, director de Obras, Planificación y Catastro de esta comuna detalló los principales pedidos formales que posee la Municipalidad para el rubro de los strip center. Agregó que entre las zonas más dinámicas se encuentran la de Las Cañas, El Sauce y Rodeo de la Cruz. Mientras la primera ya está bastante poblada, todavía tiene mucho para crecer dentro del segmento ABC1 y de la mano del Club de Campo Mendoza y los desarrollos en los alrededores.

Las otras dos tienen un desarrollo menor, pero también se ven cada vez más barrios privados y construcciones de este tipo. En líneas generales, en Guaymallén se ha avanzado en un nuevo strip detrás de La Barraca que se sumará al barrio y al mall con negocios de cercanía, más gastronomía y el posible traslado de la clínica que allí funciona. Sobre Las Cañas y Uspallata se encuentra el strip de Laugero que ya ha comenzado con los edificios por lo que todavía falta para que se concrete el Strip. Cerca de allí también habrá un nuevo proyecto comercial en la esquina de Elpidio González y Las Cañas.

En la zona este de Guaymallén, El Sauce, hay dos strip nuevos. Uno es Sol City Center y otro es específico de mayoristas. En tanto, frente al Novamarket, se ha comenzado a construir un nuevo espacio en la playa del Carrrefour, donde antes funcionaba la pista de karting. Allí, la empresa Kristich plena inaugurar a fin de año un strip center con unos 40 locales y marcas que ya ha firmado su presencia como Central de Bebidas, pizzería La Popular, Cerveza Patagonia y Banco Macro.

Recuperan el edificio de la Bodega Arizu de Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Alrededor de la Bodega Arizu se planifican comercios y otros desarrollos urbanos

Flavio Kristich había expresado en su momento que este cuarto proyecto de strip que posee la empresa también contará con un gimnasio, la concesionaria Lorenzo Automotores y ferretería; entre otros. Este lugar compartirá la playa con el hipermercado. En tanto, en la zona de Rodeo de la Cruz –de la mano de Giménez Rilli- se planifica sumar otro strip a Cortaderas que se llamará Paseo Comercial Milagros.

En Godoy Cruz hay diversos espacios bajo este formato, pero se trata de modelos más convencionales dado que casi todas sus zonas son altamente urbanas. En el último comenzó la construcción de un paseo comercial con 12 locales en Chuquisaca y Segundo Sombra así como el Master Plan Arizu. Allí el proyecto denominado “Infraestructura, urbanización y arquitectura ex bodega Arizu planea un emprendimiento comercial y residencial. Este terreno posee una superficie total de casi dos hectáreas y media.

Desde Maipú informaron que existen 10 centros comerciales bajo el formato de strip center que están habilitados. De acuerdo con las posibles autorizaciones en la actualidad se evalúan cinco 5 proyectos más: uno en la zona de Luzuriaga, dos en zona Oeste y dos en zona Este. En tanto, en Luján expresaron que hay cuatro nuevos proyectos en danza, pero no precisaron sus ubicaciones.