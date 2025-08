SGR: El riesgo para las pymes en el proyecto de jubilaciones

En medio del debate por el salario de los jubilados y la precaria situación de las personas con discapacidad, se metió una problemática extra. Es que si no se logra el veto, hay un artículo que podría perjudicar más la posibilidad de acceso al financiamiento de las empresas en general y de las pymes en particular. Se trata de uno que elimina las exenciones impositivas a las e mpresas que aportan a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) que sostienen buena parte del financiamiento privado.

Las SGR son sistemas que facilitan el acceso al crédito porque aportan los avales que muchas firmas, en especial las chicas, no poseen. Hay que tener en cuentan que los bancos solicitan garantías inmobiliarias o de otro tipo que las pymes o no poseen o no tienen declaradas por la innegable informalidad existente. Situación que se agrava en situaciones de crisis. De este modo, las SGR le dan un sustento a las pymes para mejorar el acceso al crédito.