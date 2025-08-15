Luis Lacalle Pou sorprendió surfeando olas en El Salvador antes de su próxima visita a Chile

El expresidente de Uruguay , Luis Lacalle Pou , fue captado disfrutando de su gran pasión: el surf . Las imágenes, registradas por un dron de las cuentas de Instagram @Ardisurf59 y @k59surfresort , lo muestran deslizándose sobre las olas en una playa de El Salvador .

Estados Unidos abrirá otro centro de detención para inmigrantes en Florida

Ante la ola de incendios en España implementan una inesperada estrategia: burros bomberos

Según el medio especializado DUKE, el exmandatario utilizó una tabla Slater Designs, vestía un gorro y una remera con una imagen del departamento de Rocha. En el video se lo ve realizando maniobras, tomando una ola hasta la orilla y recibiendo elogios del autor de las imágenes, quien comentó: “Se lo pasó increíble expresidente de Uruguay surfeando en El Salvador”.

Lacalle Pou mantiene un vínculo con el surf desde su infancia. Comenzó a practicarlo en la década del 80 en Florianópolis y continuó en La Barra de Maldonado. En 1998, al recibirse de abogado, celebró viajando con su tabla a Hawái, California y Costa Rica.

Incluso durante su presidencia, en junio de 2020, volvió al mar para surfear en Maldonado. En esa ocasión comentó a DUKE: “Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas”.

Ex presidente Lacalle Pou fue filmado surfeando en El Sunzal - Lleva 11 viajes afuera de Uruguay desde el 1º de marzo, uno de ellos fue a El Salvador; ¿cuántos fueron para surfear? Ingresa para saber más: https://t.co/LZKpMXdWRR Video de @ardi_surf y @k59surfresort pic.twitter.com/Mz9ypHdK79

El próximo jueves 4 de septiembre, Lacalle Pou será uno de los oradores de "La otra mirada", un conversatorio en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile que busca reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia.

Este ciclo ya ha contado con figuras como Mario Vargas Llosa, Niall Ferguson, Iván Duque, Yoani Sánchez, Ayaan Hirsi y Guy Sorman.

El exmandatario solicitó y obtuvo permiso del Parlamento para ausentarse de Uruguay los días 15 y 16 de agosto, en cumplimiento del artículo 172 de la Constitución, que establece restricciones para salir del país durante los seis meses posteriores al fin del mandato, salvo autorización legislativa.

En lo que va del año, Lacalle Pou ya realizó dos viajes al exterior: del 8 al 9 de abril y del 5 al 6 de mayo.