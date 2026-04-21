Corrida en Sevilla: un torero sufrió una cornada "muy grave" de 10 centímetros y permanece internado

El torero José Antonio Morante de la Puebla permanece en estado grave tras sufrir una cornada durante una corrida celebrada en Sevilla , en el marco de la tradicional Feria de Abril .

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El incidente ocurrió cuando el toro, llamado Clandestino , lo embistió de manera repentina, lo derribó con violencia y luego lo pisoteó en la zona lumbar. Aunque en un primer momento no se observó una gran cantidad de sangre, el diestro evidenciaba signos de dolor y una lesión visible en la región afectada.

MORANTE DE LA PUEBLA, EN ESTADO MUY GRAVE TRAS CORNADA El torero José Antonio Morante de la Puebla sufrió una cornada de aproximadamente 10 cm con perforación en el recto durante una corrida en Sevilla. Fue intervenido de urgencia y el parte médico lo reporta en estado muy… pic.twitter.com/X6882W54lb

Tras el ataque, el torero fue trasladado a la enfermería de la plaza de la Maestranza , donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia que se extendió durante aproximadamente dos horas.

El torero Morante de la Puebla fue embestido por el animal durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

El torero Morante de la Puebla fue embestido por el animal durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla

El parte médico, firmado por el doctor Octavio Mulet, calificó la lesión como “muy grave”. Según se detalló, la cornada provocó una herida de unos 10 centímetros, con compromiso de la musculatura esfinteriana y una perforación en el recto.

La intervención incluyó la limpieza de la herida, la reparación de los tejidos dañados y la colocación de un drenaje. Posteriormente, el torero fue trasladado al hospital Viamed de Sevilla, donde continúa internado.

Morante de la Puebla es llevado a la enfermería tras ser embestido por el toro Morante de la Puebla es llevado a la enfermería tras ser embestido por el toro. EFE / Julio Muñoz

Evolución y pronóstico reservado

“El paciente ingresó dolorido pero estable”, indicó el equipo médico, que advirtió que este tipo de lesiones son complejas y requieren seguimiento. En ese sentido, señalaron que habrá que esperar al menos 10 días para evaluar la evolución de la herida.

Embed #ACTUALIZACIÓN | Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sale de su operación de emergencia y publican su parte médico: "Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de 10cm, lesionando parcialmente la musculatura esfinteriana anal y con… pic.twitter.com/f9KWnuy9AR — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) April 21, 2026

Conocido como “El diestro”, Morante de la Puebla había regresado recientemente a los ruedos en Sevilla, luego de haber anunciado una retirada que finalmente no se concretó.