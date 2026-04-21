Corrida en Sevilla: un torero sufrió una cornada "muy grave" de 10 centímetros y permanece internado

El torero José Antonio Morante de la Puebla permanece en estado grave tras sufrir una cornada durante una corrida celebrada en Sevilla, en el marco de la tradicional Feria de Abril.
El torero permanece en estado grave tras ser intervenido de urgencia. La herida, de alta complejidad, afectó la zona rectal y requirió una cirugía inmediata.
El torero José Antonio Morante de la Puebla permanece en estado grave tras sufrir una cornada durante una corrida celebrada en Sevilla, en el marco de la tradicional Feria de Abril.
El incidente ocurrió cuando el toro, llamado Clandestino, lo embistió de manera repentina, lo derribó con violencia y luego lo pisoteó en la zona lumbar. Aunque en un primer momento no se observó una gran cantidad de sangre, el diestro evidenciaba signos de dolor y una lesión visible en la región afectada.
Tras el ataque, el torero fue trasladado a la enfermería de la plaza de la Maestranza, donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia que se extendió durante aproximadamente dos horas.
El parte médico, firmado por el doctor Octavio Mulet, calificó la lesión como “muy grave”. Según se detalló, la cornada provocó una herida de unos 10 centímetros, con compromiso de la musculatura esfinteriana y una perforación en el recto.
La intervención incluyó la limpieza de la herida, la reparación de los tejidos dañados y la colocación de un drenaje. Posteriormente, el torero fue trasladado al hospital Viamed de Sevilla, donde continúa internado.
“El paciente ingresó dolorido pero estable”, indicó el equipo médico, que advirtió que este tipo de lesiones son complejas y requieren seguimiento. En ese sentido, señalaron que habrá que esperar al menos 10 días para evaluar la evolución de la herida.
Conocido como “El diestro”, Morante de la Puebla había regresado recientemente a los ruedos en Sevilla, luego de haber anunciado una retirada que finalmente no se concretó.