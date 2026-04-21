21 de abril de 2026 - 00:21

Corrida en Sevilla: un torero sufrió una cornada "muy grave" de 10 centímetros y permanece internado

El torero permanece en estado grave tras ser intervenido de urgencia. La herida, de alta complejidad, afectó la zona rectal y requirió una cirugía inmediata.

Morante de la Puebla fue embestido por un toro durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

Morante de la Puebla fue embestido por un toro durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

Foto:

EFE / Julio Muñoz
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El torero José Antonio Morante de la Puebla permanece en estado grave tras sufrir una cornada durante una corrida celebrada en Sevilla, en el marco de la tradicional Feria de Abril.

Leé además

Estados Unidos: Kenneth, Barbara y Barbie Martin antes de morir.

Descubrimiento en un río de Estados Unidos resuelve el misterio de una familia desaparecida hace 70 años

Por Cristian Reta
Tiroteo en pleno complejo arqueológico de Teotihuacán conmociona a México.

Conmoción en Mexico: un tirador mató a una turista en las piramides de Teotihuacán y se quitó la vida

Por Redacción Mundo

El incidente ocurrió cuando el toro, llamado Clandestino, lo embistió de manera repentina, lo derribó con violencia y luego lo pisoteó en la zona lumbar. Aunque en un primer momento no se observó una gran cantidad de sangre, el diestro evidenciaba signos de dolor y una lesión visible en la región afectada.

Embed

Intervención quirúrgica de urgencia

Tras el ataque, el torero fue trasladado a la enfermería de la plaza de la Maestranza, donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia que se extendió durante aproximadamente dos horas.

El torero Morante de la Puebla fue embestido por el animal durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla
El torero Morante de la Puebla fue embestido por el animal durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

El torero Morante de la Puebla fue embestido por el animal durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

El parte médico, firmado por el doctor Octavio Mulet, calificó la lesión como “muy grave”. Según se detalló, la cornada provocó una herida de unos 10 centímetros, con compromiso de la musculatura esfinteriana y una perforación en el recto.

La intervención incluyó la limpieza de la herida, la reparación de los tejidos dañados y la colocación de un drenaje. Posteriormente, el torero fue trasladado al hospital Viamed de Sevilla, donde continúa internado.

Morante de la Puebla es llevado a la enfermería tras ser embestido por el toro
Morante de la Puebla es llevado a la enfermería tras ser embestido por el toro.

Morante de la Puebla es llevado a la enfermería tras ser embestido por el toro.

Evolución y pronóstico reservado

“El paciente ingresó dolorido pero estable”, indicó el equipo médico, que advirtió que este tipo de lesiones son complejas y requieren seguimiento. En ese sentido, señalaron que habrá que esperar al menos 10 días para evaluar la evolución de la herida.

Embed

Conocido como “El diestro”, Morante de la Puebla había regresado recientemente a los ruedos en Sevilla, luego de haber anunciado una retirada que finalmente no se concretó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta familia busca a un cuidador atento para su mascota a cambio de un salario y la estancia en una cabaña junto al animal. 

Una familia paga una fortuna, con alojamiento gratuito, a la persona que cuida de su mascota

Por Cristian Reta
Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a ocho niños en Luisiana: siete eran sus hijos

Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a ocho niños en Luisiana: siete eran sus hijos

Por Redacción Mundo
Tormentas con granizo, nevadas y vientos: la temperatura de esta semana. 

Alerta naranja por granizo y tormentas: las zonas afectadas por la llegada de la masa fría

Por Cristian Reta
Operativo antidrogas en Río de Janeiro dejó a 200 turistas atrapados en un cerro  

Visitaban una de las favelas más famosa de Río de Janeiro y se desató un tiroteo: 200 turistas se refugiaron en un cerro

Por Redacción Mundo