Confirmado: aplicarán multas millonarias a propietarios que no revisen el cableado eléctrico

Ignorar el mantenimiento del cableado interno puede anular la cobertura del seguro y derivar en sanciones económicas masivas para toda la comunidad de vecinos.

En este país de Europa se aplicarán multas a aquellos propietarios que no revisen las instalaciones eléctricas de su hogar.

Autoridades de la República Checa iniciaron una campaña de inspecciones domiciliarias para verificar el estado de instalaciones eléctricas. Esta medida busca prevenir incendios provocados por sistemas obsoletos que no resisten la demanda de los electrodomésticos modernos. Quienes impidan el acceso a los técnicos o mantengan redes deficientes enfrentan multas de hasta 100.000 coronas (casi 15 millones de pesos argentinos).

La psicología del comportamiento explica que muchos propietarios perciben estas visitas técnicas como una intrusión innecesaria en su privacidad o un capricho administrativo de los consorcios. Sin embargo, este rechazo suele nacer de un sesgo de normalidad: la creencia de que, si nada ha fallado en décadas, nada fallará hoy. El problema reside en que las viviendas diseñadas en la era de los televisores en blanco y negro hoy deben alimentar dispositivos que demandan una potencia muy superior.

image El sesgo de normalidad frente al riesgo de incendio El cableado de aluminio de los años 70 se comporta como una amenaza latente ante la carga de energía actual. Los bomberos confirman que los fallos técnicos en estas instalaciones provocan miles de incendios anuales, resultando en daños millonarios y pérdida de vidas. Esta vulnerabilidad eléctrica se activa cuando el sistema antiguo, diseñado para una bombilla y una radio, se ve forzado por secadoras o cafeteras modernas que sobrecalientan las paredes.

Desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, la ley establece que la seguridad no termina en la puerta del departamento. Las áreas comunes, incluyendo la iluminación de pasillos y los sistemas de antena, deben revisarse cada dos años para evitar siniestros. La resistencia a permitir el acceso a las tomas de abonado no solo pone en peligro la integridad física del ocupante, sino que compromete la estabilidad financiera y la seguridad de todo el edificio.