Polémica en Chile: una comediante aseguró estar "contenta por los mineros muertos" y causó indignación

Se trata de Natalia Valdebenito , humorista reconocida en Chile por su trabajo en televisión y radio, quien en los últimos días ya había estado en el foco mediático por un conflicto personal con un colega y por anunciar su salida del programa radial que conducía.

En esta ocasión, sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales y cuestionamientos por la falta de sensibilidad hacia las familias afectadas.

El momento fue registrado en video por un asistente al espectáculo y muestra a Valdebenito pidiendo que no la “funen” (escrachen) porque “este cuerpo solo puede con una funa a la semana” , lo que provocó risas del público. Sin embargo, segundos después, lanzó la frase que provocó incomodidad en la sala.

“Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros” , dijo.

Embed Valdebenito y los mineros fallecidos del Teniente pic.twitter.com/G4xybOfdE6 — ¯\_()_/¯ (@ChrischileXD) August 13, 2025

Muy insólito teniendo en cuenta el comentario que previamente había dicho. En la grabación se escucha un aplauso inicial que rápidamente se apaga ante un “¡ohhh!” colectivo, reflejando la sorpresa y el malestar entre los presentes.

El video se viralizó acompañado de mensajes que reclamaban empatía. “¿Dónde queda el dolor de las familias de los fallecidos?”, escribieron algunos usuarios.

Repudio y justificación de Valdebenito

La polémica llega a pocos días de que la humorista presente su espectáculo "Esto es un secreto" el 4 de septiembre en el teatro Lucho Gatica, en Rancagua. Sin embargo, desde la ciudad ya comenzaron a repudiarla, entre ellos, la Corporación de la Cultura y las Artes, quien emitió un comunicado solicitando las disculpas públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FelipeC20716762/status/1956020344436744594&partner=&hide_thread=false Natalia Valdebenito no es bienvenida en Rancagua



Muy bien pic.twitter.com/ueygW9EDyG — Talquino (@FelipeC20716762) August 14, 2025

Finalmente, Valdebenito salió a hablar públicamente y justificó sus dichos: “Quisiera hacerme cargo de esto que está ocurriendo. Me desperté y mi nombre estaba en tendencias por un video que salió que, bueno, sacaron una imagen absolutamente fuera de contexto”, comenzó relatando la comediante.

“No voy a decir que no confío en quienes transmiten esas imágenes y quienes las buscaron, ni nada, porque yo creo que eso corresponde a otro tipo de atado. Pero respecto a esto, yo no tengo ningún pudor, ningún miedo en dar cara, estoy aquí, como siempre. Con la mirada clarísima frente a ustedes. Jamás le haría daño a nadie. Esto fue un chiste que hablaba de mí y riéndome de mí”, agregó Natalia Valdebenito.

“Esto era algo que dije improvisando, más encima, que tenía referencia a mí. No tenía nada que ver ni con los mineros, ni el terremoto, ni con nada de lo que nombré. Pero, fuera de contexto, por supuesto que suena y se ve así. Entiendo eso, no me voy a ir en la de ‘a todo aquel que se sienta afectado, pedirle disculpas’. Porque creo que eso es parte de la hipocrecía de los últimos tiempos. Sino que prefiero decirles que me hago cargo de mis palabras. Y que eso, si suena así, con esa sacada de video y puesta fuera de contexto, no tengo nada más que dar cara”, recalcó.