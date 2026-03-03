Polémica por un profesor que obliga a sus alumnos a ver sus videos en YouTube para subir sus notas

Un profesor y youtuber italiano fue acusado de forzar a sus estudiantes a ver y comentar sus videos en internet para subir sus calificaciones.

Vincenzo Schettini, el profesor italiano acusado de obligar a sus alumnos a ver sus videos en YouTube para subir sus notas

En diferentes plataformas de contenido audiovisual como YouTube, TikTok o Instagram, muchos docentes comparten videos educativos sobre ciertas asignaturas, para así ayudar a aquellos estudiantes a comprender de manera más dinámica algún tema académico. Este es el caso de Vincenzo Schettini, un profesor italiano de física que comparte videos educativos en su canal de YouTube llamado "La física que nos gusta"

Sin embargo, en los últimos días se vio envuelto en una polémica al ser acusado de obligar a sus alumnos a ver y comentar sus videos para subir sus notas. Usuarios en internet opinaron respecto al tema y muchos cuestionaron el método poco pedagógico del profesor.

Embed - lezione di FISICA su ENERGIA POTENZIALE: formule, unità di misura e quesiti risolti "Si no veías sus videos te ponía un 8", las acusaciones de alumnos al docente italiano Vincenzo Schettini es un youtuber con más de 900 mil suscriptores y se hizo reconocido en la plataforma por compartir videos educativos sobre física. Además de ser creador de contenido, el docente imparte clases en un instituto de Italia donde recientemente se lo acusó de tener una polémica actitud.

Según comentaron algunos de sus alumnos, el profesor los habría obligado a ver sus videos e interactuar con un "me gusta" o comentario, para sumar más puntos en exámenes. Exalumnos del instituto confesaron que el profesor les pedía capturas de pantalla de los comentarios para así subirle hasta dos puntos en sus notas. "Lo máximo que podías sacar si no comentabas era un 8", alegó un estudiante.

Vincenzo Schettini Vincenzo Schettini, el profesor italiano acusado de obligar a sus alumnos a ver sus videos en YouTube para subir sus notas Web Tras la polémica, algunos estudiantes expresaron estar de acuerdo con el método del docente ya que de esta manera "tenían que estudiar menos y aun así obtenían buenos resultados". Sin embargo, otros se mostraron descontentos y expresaron que "sentían que perdían el tiempo y no aprendían nada".

Por su parte, el profesor confesó en el podcast BSMT que sí le pidió a sus alumnos ver sus videos cuando tenía pocos seguidores, para así llegar a un mayor número de vistas en su canal: "Empecé la retransmisión en directo, pero solo tenía cuatro suscriptores en ese momento, así que obligaba a mis alumnos a verlo. Era emocionante ver todos los comentarios de esos 24 chicos desafortunados", alegó. Sin embargo, días después Schettini argumentó que sus palabras fueron "malinterpretadas" aunque no dio más explicaciones al respecto.