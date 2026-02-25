Polémica: una pareja de turistas fue grabada mientras sacaban un pingüino del mar para tomarse fotos

Ocurrió en la playa de Monte Hermoso. El video se volvió viral en redes sociales y generó repudio generalizado entre los usuarios. Los especialistas advierten sobre el impacto negativo en los animales.

Un video grabado en la playa de Monte Hermoso, Buenos Aires, generó un fuerte repudio en redes sociales luego de que se viera a una pareja sacar a un pingüino del mar para tomarse fotos. La indignante escena ocurrió a plena luz del día y frente a otras personas que observaban sin meterse.

Las imágenes muestran al animal fuera del agua, con un signo de alteración evidente, mientras era sostenido por estas personas para posar ante la cámara. La situación se difundió rápidamente y desató una ola de críticas por la manipulación de fauna silvestre en su propio hábitat.

El episodio volvió a poner el foco en el comportamiento de algunos turistas en la costa bonaerense y en la necesidad de reforzar la concientización sobre el cuidado de la biodiversidad.

Video: sacaron un pingüino para tomarse fotos Según se observa en la grabación, la pareja se acercó al ave cuando estaba en la orilla y la retiró por unos segundos del agua para fotografiarse. Durante ese momento, el pingüino intentó regresar al mar hasta que finalmente fue liberado y pudo volver a su entorno.

Embed Dos personas sacaron a un pingüino del mar y lo llevaron hasta la orilla. Pasó en Monte Hermoso. pic.twitter.com/iIpyGFUF1a — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2026 Los especialistas en conversación recuerdan que los pingüinos que llegan a las playas de la provincia de Buenos Aires suelen encontrarse en etapa migratoria. En ese contexto, cualquier contacto humano puede provocarles estrés, desorientación e incluso daños físicos.