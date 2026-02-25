Polémica: una pareja de turistas fue grabada mientras sacaban un pingüino del mar para tomarse fotos

Un video grabado en la playa de Monte Hermoso, Buenos Aires, generó un fuerte repudio en redes sociales luego de que se viera a una pareja sacar a un pingüino del mar para tomarse fotos. La indignante escena ocurrió a plena luz del día y frente a otras personas que observaban sin meterse.
Las imágenes muestran al animal fuera del agua, con un signo de alteración evidente, mientras era sostenido por estas personas para posar ante la cámara. La situación se difundió rápidamente y desató una ola de críticas por la manipulación de fauna silvestre en su propio hábitat.
El episodio volvió a poner el foco en el comportamiento de algunos turistas en la costa bonaerense y en la necesidad de reforzar la concientización sobre el cuidado de la biodiversidad.
Video: sacaron un pingüino para tomarse fotos
Según se observa en la grabación, la pareja se acercó al ave cuando estaba en la orilla y la retiró por unos segundos del agua para fotografiarse. Durante ese momento, el pingüino intentó regresar al mar hasta que finalmente fue liberado y pudo volver a su entorno.
Los especialistas en conversación recuerdan que los pingüinos que llegan a las playas de la provincia de Buenos Aires suelen encontrarse en etapa migratoria. En ese contexto, cualquier contacto humano puede provocarles estrés, desorientación e incluso daños físicos.
El caso reavivó un debate conocido, sobre el turismo responsable y el respeto por las especies silvestres. En tanto, numerosos usuarios en las redes sociales calificaron el accionar como irresponsable y reclamaron mayores controles y campañas de concientización para evitar situaciones similares.
Organizaciones ambientalistas, por su parte, vienen advirtiendo sobre el impacto que tiene la intervención humana en animales que utilizan las playas como zonas de descanso durante sus recorridos marítimos, y remarcan que no deben ser tocados ni alterados bajo ningún motivo.