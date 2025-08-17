17 de agosto de 2025 - 11:11

El papa León XIV pidió "priorizar la paz" tras la cumbre fallida entre Trump y Putín

El Pontífice recalcó que no se responda “con la venganza”, y exigió que el bienestar de los pueblos se coloque en primer lugar.

El papa León XIV dirigiendo su oración del Ángelus dominical desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 27 de julio de 2025.&nbsp;

El papa León XIV dirigiendo su oración del Ángelus dominical desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 27 de julio de 2025. 

Foto:

EFE/EPA/VATICAN MEDIA
Por Redacción Mundo

Ante una plaza llena de fieles, el Papa pidió que se ponga “en primer lugar la necesidad del bienestar de los pueblos” y que no se responda “con la venganza”. También subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”, y llamó a mantener la fidelidad a la verdad y la caridad.

En sus reflexiones, León agregó que “no siempre el bien encuentra entorno a sí una respuesta positiva” y recordó que “actuar en la verdad cuesta porque en el mundo hay quien elige la mentira”. Además, instó a los fieles a no “homologarse” con esa mentalidad y a mantenerse “fieles a la verdad y en la caridad”.

La jornada del Sumo Pontífice incluyó una misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda en la vecina localidad de Albano, donde había planteado que “no todas son rosas y flores” en el camino de seguir a Cristo y culminó su domingo con un almuerzo junto a un centenar de personas sin recursos en los jardines de Castel Gandolfo.

León XIV regresará a Roma el próximo martes 19, cuando presidirá la audiencia general de los miércoles en la Santa Sede.

