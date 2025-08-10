10 de agosto de 2025 - 10:53

El papa León XIV con otro "pedido por la paz mundial" en el 80° aniversario de Hiroshima y Nagasaki

El pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares para que "no olviden la necesidad de los más débiles". También habló sobre la situación de Haití y destacó el acuerdo Armenia/Azerbaiyán.

El papa León XIV preside el rezo del Ángelus dominical desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, hoy 10 de agosto de 2025.&nbsp;

El papa León XIV preside el rezo del Ángelus dominical desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, hoy 10 de agosto de 2025. 

Foto:

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI
Por Redacción

Leé además

El papa León XIV llama a construir un mundo más humano en un multitudinario Jubileo de Jóvenes en Roma

El mensaje del papa León XIV a los jóvenes en su primer Jubileo multitudinario

Por Redacción Mundo
Miles de jóvenes se congregaron para una multitudinaria vigilia con el papa León XIV

Jóvenes de todo el mundo llenan Roma para una histórica vigilia con el papa León XIV

Por Redacción

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice remarcó la importancia de la oración y la unidad de los fieles como respuesta a las crisis que afectan al mundo, y pidió a los líderes políticos y militares actuar con responsabilidad para proteger a las poblaciones más vulnerables.

Papa León XIV: “No olviden la necesidad de los débiles”

La conmemoración de la tragedia reavivó el rechazo mundial a la violencia bélica, y el Papa se refirió a las regiones que todavía sufren sus consecuencias, como así también a la importancia de la oración y la unión de los fieles.

En un mensaje lleno de esperanza, el Santo Padre hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones y la gran responsabilidad que recaía sobre ellos, advirtiendo sobre las consecuencias que sus actos podían tener en las poblaciones más vulnerables.

“No deben olvidar nunca las necesidades de los más débiles ni el anhelo universal de paz, que habita en todos los corazones”, señaló.

Sobre la situación en Haití

El mensaje del Papa también abarcó la situación actual de Haití, donde la población continuaba enfrentando una situación desesperada marcada por la violencia, los secuestros y las violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, pidió a la comunidad internacional que actuara con urgencia para liberar a los rehenes y apoyar la reconstrucción social e institucional del país.

“Dirijo un sentido llamado a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente, y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz”, expresó.

Acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

Sin embargo, el Papa también brindó un mensaje de esperanza y felicitaciones al referirse al reciente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

“En este sentido, felicito a Armenia y Azerbaiyán, que han logrado la firma de la Declaración conjunta de paz. Espero que este evento pueda contribuir a una paz estable y duradera en el sur del Cáucaso”, manifestó.

image

Finalmente, el mensaje papal reconoció la presencia y la oración de los fieles y peregrinos de diversas partes del mundo, y subrayó que la unidad espiritual y el compromiso solidario son fundamentales para construir un futuro mejor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trágico choque en Brasil entre un camión y un micro: 11 muertos y más de 40 heridos

Trágico choque en Brasil entre un camión y un micro: 11 muertos y más de 40 heridos

Por Redacción Mundo
Policías de New York restringieron el área de Times Square luego del tiroteo registrado la madrugada de este sábado.

New York: Tiroteo en Times Square deja tres heridos y un adolescente detenido

Por Redacción
Incendio en Los Ángeles: más de 2.000 hectáreas arrasadas y miles de personas evacuadas

Incendio en Los Ángeles: más de 2.000 hectáreas arrasadas y miles de personas evacuadas

Por Redacción Mundo
 Donald Trump, en medio de tensiones comerciales tras la imposición de aranceles que afectan al sector textil indio.

Aranceles de Trump a India impactan fuerte: Walmart, Amazon y Gap suspenden pedidos textiles

Por Redacción Mundo