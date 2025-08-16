16 de agosto de 2025 - 20:25

Innovadores medicamentos que podrían alargar la vida de los perros

Una empresa de San Francisco innova en salud animal para prolongar la vida de los perros, con ensayos clínicos activos y lanzamiento previsto en 2026.

Innovación en la salud de las mascotas - perros

Una empresa estadounidense combina biotecnología y medicina preventiva en salud animal para crear fármacos que retrasen el envejecimiento de los perros. Con USD 135 millones en capital y USD 20 millones en deuda de riesgo, planea lanzar en 2026 su primera pastilla para mascotas mayores, un proyecto impulsado por la fundadora Celine Halioua y su perra Della.

El primer medicamento se dirige a perros de 10 años o más, regulando su metabolismo para simular los beneficios de una dieta reducida en calorías.

Actualmente, se encuentra en un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo que incluye 1.300 perros en más de 70 clínicas de Estados Unidos, garantizando resultados objetivos. En 2025, la FDA otorgó una aprobación condicional para su comercialización mientras se completan los estudios de eficacia.

La empresa biotecnológica de San Francisco busca retrasar el envejecimiento canino con medicamentos nuevos. Es una innovación en salud animal.

Nuevos tratamientos para perros grandes

Además, Loyal trabaja en un fármaco para razas grandes, enfocándose en limitar una hormona del crecimiento asociada con menor esperanza de vida.

La molécula utilizada fue desarrollada por Crinetics Pharmaceuticals, previamente probada en ratas y perros, y permite acelerar los ensayos clínicos gracias a investigaciones previas.

Halioua, con experiencia en biomedicina y fondos de longevidad, lidera la empresa con la misión de ofrecer tratamientos seguros, accesibles y efectivos.

Loyal también explora oportunidades para aplicar sus descubrimientos al desarrollo de medicamentos de longevidad para humanos en el futuro.

Cuándo lanzarán los nuevos medicamentos para perros

Con planes de lanzamiento en 2026 y una estrategia de medicamentos orales y accesibles, Loyal se perfila como una de las startups más prometedoras en el sector veterinario y de biotecnología, destacándose incluso en la lista Forbes de Próximas Startups de Mil Millones de Dólares.

Además del medicamento para perros mayores, la compañía desarrolla un fármaco para razas grandes, dirigido a regular una hormona del crecimiento. El tratamiento se prueba en ensayos clínicos con 1.300 perros en más de 70 clínicas de Estados Unidos, bajo la aprobación condicional de la FDA.

