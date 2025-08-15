Moáis de Rapa Nui pueden desaparecer antes de lo previsto: el fenómeno marítimo que las acecha

Un reciente estudio afirma que las estatuas de la Isla de Pascua (Chile) podrían desaparecer antes de que termine el siglo.

Un fenómeno marítimo podría poner en riesgo a las emblemáticas estatuas de la Isla de Pascua

Las famosas estatuas Moái de Rapa Nui (Isla de Pascua en Chile), un tesoro histórico y cultural, enfrentan una amenaza inminente: las poderosas olas estacionales podrían alcanzar la plataforma ceremonial más grande de la isla, tan pronto como en 2080.

Así lo revela un nuevo estudio publicado en el Journal of Cultural Heritage, que también advierte que al menos otros 50 sitios culturales de la zona corren el mismo peligro de ser inundados.

Piñera quiere cambiarle el nombre a la Isla de Pascua Piñera quiere cambiarle el nombre a la Isla de Pascua El autor principal del estudio, Noah Paoa, estudiante de la Universidad de Hawái y oriundo de la isla (conocida como Rapa Nui), afirma que “el aumento del nivel del mar es real. No es una amenaza lejana”.

Para llegar a estas conclusiones, Paoa y su equipo crearon un “gemelo digital” de la costa oriental de la isla y realizaron simulaciones por computadora para prever el impacto de las olas en diversos escenarios de subida del mar.

Patrimonio en peligro Los hallazgos son alarmantes: las olas podrían llegar a Ahu Tongariki tan pronto como en el año 2080. Esta plataforma ceremonial, la más grande de la isla, alberga 15 de los imponentes Moái y es un punto turístico vital que atrae a decenas de miles de visitantes cada año.

Más allá de su valor económico, este monumento tiene un profundo significado cultural para el pueblo Rapa Nui. El sitio forma parte del Parque Nacional Rapa Nui, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Chile intentó vender la Isla de Pascua a Hitler, EEUU y Japón Chile intentó vender la Isla de Pascua a Hitler, EEUU y Japón Las aproximadamente 900 estatuas Moái que existen en la isla fueron construidas entre los siglos X y XVI por los Rapa Nui para honrar a sus ancestros. Aunque la amenaza del mar es nueva, la isla ya sufrió un impacto similar en 1960, cuando un tsunami provocado por un terremoto en Chile arrastró y dañó las estatuas derribadas, las cuales fueron restauradas en la década de 1990. Aunque el estudio se centra en Rapa Nui, sus conclusiones reflejan una realidad más amplia: los sitios de patrimonio cultural en todo el mundo corren cada vez más peligro por el aumento del nivel del mar. La UNESCO publicó un informe el mes pasado en el que se encontró que alrededor de 50 sitios del Patrimonio Mundial están altamente expuestos a inundaciones costeras.