Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital en Mendoza: dónde se consiguen entradas gratuitas

Mendoza será sede, los días 19 y 20 de agosto de 2025, del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital , un espacio de intercambio entre autoridades y especialistas de Argentina y Chile para abordar desafíos de modernización del Estado y transformación digital.

La cita será en La Enoteca , con entradas gratuitas que se pueden obtener a través de la plataforma Eventbrite . Organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consulado General de Chile en Mendoza , el encuentro busca fortalecer la cooperación internacional y generar propuestas que integren tecnología, innovación y participación ciudadana en la gestión pública.

El Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital se desarrollará con una combinación de conferencias magistrales, exposiciones de expertos y espacios de diálogo entre los asistentes.

Los interesados podrán participar activamente en charlas y presentaciones, tanto de especialistas internacionales como de referentes locales, aprovechando la oportunidad para plantear preguntas y compartir experiencias en innovación pública.

Entre las disertaciones destacadas, se encuentran:

José Julián Inostroza Lara , director de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda de Chile, con “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile”.

Orlando Andrés Rojas Romero , director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile, con “Claves para innovar en el Estado: la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile”.

Presentaciones de Maximiliano Jaime y Roberto De Rossetti sobre modernización y transformación digital en Mendoza y la UNCuyo.

El encuentro también contempla diálogos binacionales, donde los participantes podrán intercambiar buenas prácticas y desafíos en innovación pública, con la presencia de autoridades y expertos de ambos países, consolidando un espacio de colaboración activa más allá de las exposiciones formales.

Agenda completa del Encuentro Binacional 2025

El Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital incluye instancias más allá de las conferencias, con visitas institucionales y espacios de integración que permiten conocer de cerca la gestión pública en Mendoza y fortalecer los lazos de cooperación con Chile.

Actividades institucionales:

Lunes 18 de agosto, 15:00: Visita al Centro Universitario UNCuyo , Ciudad de Mendoza.

Martes 19 de agosto, 15:00: Visita a la Legislatura de la Provincia de Mendoza.

Cronograma principal:

Martes 19 de agosto

9:00 – 9:15: Acreditaciones

9:15: Bienvenida institucional del Gobierno de Mendoza, Consulado General de Chile y UNCuyo

9:45 – 11:00: Disertación de José Julián Inostroza Lara : “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile”

11:00: Pausa para café

11:30 – 12:30: Disertación de Orlando Andrés Rojas Romero : “Claves para innovar en el Estado: la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile”

Presentaciones locales: Maximiliano Jaime : “Modernización del Estado de Mendoza: situación actual y desafíos a futuro” Roberto De Rossetti : “Transformación Digital de la Universidad Nacional de Cuyo”

12:30: Cierre de la jornada

13:00: Almuerzo libre

Miércoles 20 de agosto