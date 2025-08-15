Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital en Mendoza: dónde se consiguen entradas gratuitas

Mendoza será sede, los días 19 y 20 de agosto de 2025, del Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital, un espacio de intercambio entre autoridades y especialistas de Argentina y Chile para abordar desafíos de modernización del Estado y transformación digital.
La cita será en La Enoteca, con entradas gratuitas que se pueden obtener a través de la plataforma Eventbrite. Organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consulado General de Chile en Mendoza, el encuentro busca fortalecer la cooperación internacional y generar propuestas que integren tecnología, innovación y participación ciudadana en la gestión pública.
Cómo será la participación y la dinámica del Encuentro Binacional
El Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital se desarrollará con una combinación de conferencias magistrales, exposiciones de expertos y espacios de diálogo entre los asistentes.
Los interesados podrán participar activamente en charlas y presentaciones, tanto de especialistas internacionales como de referentes locales, aprovechando la oportunidad para plantear preguntas y compartir experiencias en innovación pública.
Entre las disertaciones destacadas, se encuentran:
-
José Julián Inostroza Lara, director de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda de Chile, con “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile”.
-
Orlando Andrés Rojas Romero, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile, con “Claves para innovar en el Estado: la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile”.
-
Presentaciones de Maximiliano Jaime y Roberto De Rossetti sobre modernización y transformación digital en Mendoza y la UNCuyo.
El encuentro también contempla diálogos binacionales, donde los participantes podrán intercambiar buenas prácticas y desafíos en innovación pública, con la presencia de autoridades y expertos de ambos países, consolidando un espacio de colaboración activa más allá de las exposiciones formales.
Agenda completa del Encuentro Binacional 2025
El Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital incluye instancias más allá de las conferencias, con visitas institucionales y espacios de integración que permiten conocer de cerca la gestión pública en Mendoza y fortalecer los lazos de cooperación con Chile.
Actividades institucionales:
-
Lunes 18 de agosto, 15:00: Visita al Centro Universitario UNCuyo, Ciudad de Mendoza.
-
Martes 19 de agosto, 15:00: Visita a la Legislatura de la Provincia de Mendoza.
Cronograma principal:
Martes 19 de agosto
-
9:00 – 9:15: Acreditaciones
-
9:15: Bienvenida institucional del Gobierno de Mendoza, Consulado General de Chile y UNCuyo
-
9:45 – 11:00: Disertación de José Julián Inostroza Lara: “Los desafíos de la Transformación Digital en Chile”
-
11:00: Pausa para café
-
11:30 – 12:30: Disertación de Orlando Andrés Rojas Romero: “Claves para innovar en el Estado: la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile”
-
Presentaciones locales:
-
12:30: Cierre de la jornada
-
13:00: Almuerzo libre
Miércoles 20 de agosto
-
9:00: Acreditación y bienvenida
-
9:30 – 11:00: Presentaciones:
-
Roberto De Rossetti: “Proyecto Paso Centauro”
-
Víctor Hugo Bahamonde Brintrup, con presentación de José María Videla Sáenz: “Región Puerto de Valparaíso, avances y desafíos al 2030”
-
11:00: Pausa para café
-
11:00 – 12:30: Orlando Andrés Rojas Romero: “Diálogos Binacionales: intercambio de buenas prácticas y desafíos de innovación pública en el ámbito municipal”
-
12:30: Palabras de cierre