Trump encabezó en la Casa Blanca un encuentro con Zelenski y líderes de Europa: los temas centrales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a varios líderes europeos y al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de una serie de reuniones sobre la situación en Europa y la seguridad internacional.

Uno de los primeros en arribar a la residencia presidencial fue el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, seguido poco después por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El presidente ucraniano, Zelenski, ingresó al edificio pasadas las 14:15 (hora argentina), donde fue recibido por Trump en el Salón Oval.

Entre los participantes también se encuentra el canciller alemán, Friedrich Merz, junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Las conversaciones se centran en el futuro de la alianza transatlántica, la guerra en Ucrania y la coordinación política y militar frente a los desafíos de seguridad que enfrenta la región.

