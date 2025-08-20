20 de agosto de 2025 - 09:55

Un conductor quedó impactado al encontrar seis cabezas humanas al costado de la ruta

El hallazgo se produjo en México y La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala investiga lo sucedido.

Por Redacción Mundo

Un macabro hallazgo dejó a un automovilista shokeado cuando encontró seis cabezas humanas en las inmediaciones de una ruta que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. El hecho, que se investiga como un ajuste de cuentas entre bandas criminales, fue reportado de inmediato a las autoridades.

En un comunicado, la FGJE detalló que agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar. La dependencia aclaró que el sitio donde se encontraron las cabezas no es necesariamente el lugar donde ocurrió el crimen.

Según las primeras indagatorias, las cabezas pertenecen a seis hombres, cuatro de ellos serían oriundos del estado de Puebla que contaban con fichas de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la FGJE. Los peritos también encontraron un mensaje escrito, que se atribuye al grupo criminal autodenominado "La Barredora".

Las autoridades sospechan que el crimen sería parte de una disputa por el control del robo de gas, una actividad ilegal que ha crecido significativamente en la zona en los últimos años.

