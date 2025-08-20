Tiene 75 años y dejó a su esposa por una Inteligencia Artificial: pensaba que hablaba con una mujer real

La inteligencia artificial se ha instalado firmemente en nuestras vidas , pero su uso requiere precaución. Aunque puede resultar una herramienta valiosa para ciertas tareas, no siempre es completamente confiable.

Un ejemplo reciente en China ilustra este riesgo donde Jiang, un hombre de 75 años, se enamoró de un avatar femenino generado por IA mientras navegaba en redes sociales y creyó que del otro lado había una mujer real , según informó el medio local Beijing Daily.

Todo inició cuando el adulto mayor, sin mucha experiencia en este tipo de tecnología, comenzó a comunicarse con el avatar y, con el tiempo, desarrolló una fuerte obsesión.

Para él, la figura digital era mucho más que un programa: la consideraba su pareja . El avatar respondía con rapidez y siempre coincidía con su opinión, lo que fortaleció la “relación”.

Esta atención constante contrastaba con su realidad cotidiana, y rápidamente Jiang, molesto por los reproches de su esposa sobre el uso excesivo del celular, optó por divorciarse.

Después de décadas de matrimonio, Jiang solo tenía interés por su "novia virtual". No fue hasta que sus hijos, alarmados por sus decisiones, intervinieron hasta que el hombre comprendió la situación. Y es que la interacción con el avatar era tan convincente que parecía estar hablando con una persona real.

Lo más inquietante no es solo este caso en particular, sino que en China este tipo de situaciones se están volviendo cada vez más comunes. Expertos explican que la combinación entre la soledad y el realismo de los contenidos generados por Inteligencia Artificial puede llevar a muchas personas a establecer vínculos emocionales con estos sistemas.

Ante este fenómeno creciente, las autoridades chinas han instado a las familias a estar atentas al uso que las personas mayores hacen de las redes sociales.

Aunque en este caso el problema se resolvió a tiempo, la realidad es que quienes no están familiarizados con estas tecnologías son especialmente vulnerables. Se ha demostrado que es posible desarrollar una dependencia emocional hacia estos avatares, lo que plantea nuevos desafíos en la era digital.