Insólito: así trasladan una iglesia en Suecia sobre más de 200 ruedas por la expansión de una mina

Una icónica iglesia de madera al norte de Suecia comenzó este martes un extraño proceso de traslado que se extenderá durante varias semanas. La decisión se tomó ante el avance de una mina de hierro que, con su expansión, genera grietas y obliga a reubicar todo el centro urbano por el riesgo

El templo luterano, inaugurado en 1912 y con un peso de 672 toneladas, avanza sobre una plataforma montada en más de 200 ruedas a un ritmo de medio kilómetro por hora . La escena, que parece sacada de una película, convocó a miles de vecinos de Kiruna que no quisieron perderse el inicio de esta travesía.

“Ahora dejamos la iglesia en las manos de Dios” , expresó la obispo Asa Nyström minutos antes de las 8 de la mañana, tras bendecir el edificio previo a su traslado. Se espera que la mudanza concluya este miércoles por la tarde, tras un operativo planificado al detalle.

El gigantesco tráiler, diseñado para soportar la estructura centenaria, avanza lentamente y su recorrido es transmitido en vivo por la televisión pública sueca . Se trata de un hecho sin precedentes en el país, no solo por las dimensiones del templo, sino también cómo la ciudad entera se adapta para no desaparecer.

La mudanza del centro de Kiruna, una ciudad situada al norte del Círculo Polar Ártico de algo más de 20.000 habitantes , comenzó hace dos décadas y está motivada por la expansión de su mina de hierro subterránea , la razón de la fundación de la localidad a principios del siglo XIX.

Se espera que la operación finalice en 2035. Afecta a varios miles de vecinos, por lo que se les ofreció viviendas nuevas o dinero ante el riesgo. Además, incluye el traslado de una veintena de edificios históricos intactos. No obstante, el templo es la estructura más importante y resuena a nivel mundial.

Diseñada por el arquitecto sueco Gustaf Wickman, inspirándose en una cabaña sami, e inaugurada en 1912, es una de las construcciones de madera más grandes de Suecia y en ella destacan el retablo de su altar, pintado por el príncipe Eugenio, y su órgano.

Las autoridades locales organizaron un programa con actuaciones musicales, que incluye la visita del rey Carlos XVI Gustavo, para celebrar la mudanza de la iglesia, que pasará a estar situada entre el cementerio y el nuevo centro de Kiruna, inaugurado hace tres años.

Se calcula que la empresa pública sueca LKAB se gastará unos 500 millones de coronas (45 millones de euros) en el traslado del templo