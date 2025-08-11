ATE e H.I.J.O.S. denunciaron a Netanyahu por "crímenes contra Palestina" y piden su captura en Argentina

Un pedido de detención contra Benjamín Netanyahu por crímenes contra Palestina fue presentado hoy en la Justicia argentina . Las organizaciones ATE e H.I.J.O.S. denunciaron al primer ministro de Israel por crímenes de guerra y genocidio , y solicitaron su captura ante su próxima visita del país.

El escrito fue presentado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la fiscalía de Guillermo Marijuan. Allí se acusa a Netanyahu de acciones que habrían causado daños graves y sistemáticos contra la población palestina.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) plantearon que Netanyahu cometió “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino”.

En la denuncia adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como “supresión colonial” con el objetivo de lograr la “destrucción incesante y general” de la Franja de Gaza.

“La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023 forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo”, señalaron en la denuncia.

ATE e H.I.J.O.S. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). Ilustración

En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Netanyahu “es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas”.

La presentación reclama, además, una orden de captura contra el primer ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento.

En otra parte de la acusación, se destacan informes sobre territorios palestinos ocupados y los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, entre los que se incluyen “184 muertes” y “más de 6.100 heridos”.