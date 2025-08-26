Santiago del Moro ya no conduciría Gran Hermano por Telefe

El famoso conductor y estrella del canal, no estaría al frente de la próxima edición del reality, que comenzaría a fines del 2025.

Santiago del Moro atraviesa horas decisivas respecto a su futuro en Telefe. El conductor, figura central del canal en los últimos años, estaría por dar un paso al costado tras no llegar a un acuerdo por la renovación de su contrato para conducir la nueva edición de Gran Hermano, prevista para fin de este año.

La información se conoció en “Intrusos”, donde Paula Varela contó que Del Moro ya no seguiría en la señal, aunque aclararon que no se encuentra en conversaciones con otro canal. La decisión, según trascendió, habría sido muy reciente y sorprendió al equipo de producción del reality.

Los casting de Gran Hermano están frenados El impacto de esta salida se refleja directamente en el casting de la próxima temporada de Gran Hermano. El conductor tenía una participación importante en la selección de los participantes y su alejamiento retrasó los avances.

Embed - FUERTES RUMORES: Santiago del Moro podría dejar Telefe y Gran Hermano | ¡BOMBA DE INTRUSOS! Esta nueva edición, a diferencia de las anteriores, incorporará a algunas figuras del espectáculo dentro de la casa más famosa del país, lo que agrega expectativa pero también genera incertidumbre sobre cómo seguirá el proceso sin la presencia de Del Moro.

Cuál será el próximo trabajo de Santiago del Moro En los últimos años, el conductor logró consolidarse como el rostro indiscutido del ciclo. Estuvo al frente de las últimas tres ediciones del reality y se ganó el reconocimiento tanto del público como de la crítica por su manejo en un formato cargado de tensión, polémicas y emociones en vivo.