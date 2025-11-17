Chau Francella: fecha confirmada para la nueva serie de "El Encargado"

“Zambrano”, el spin-off que seguirá la historia del doctor Matías Zambrano, el polémico abogado interpretado por Goity. A diferencia de la ficción original, centrada en las maniobras de Eliseo (Francella) dentro de un edificio porteño, la nueva serie apostará por un tono más oscuro y crítico.
Según adelantó el acto, la trama profundizará en el costado más turbio del personaje y en sus vínculos con el mundillo judicial, un universo que apenas había sido insinuado en la historia principal.
Qué dijo el "Puma" Goity sobre “Zambrano”
En una reciente entrevista con el canal de streaming Núcleo, Goity confirmó que Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de “El Encargado”, ya están trabajando en el guion. Además, adelantó que el rodaje arrancará “a mediados de marzo”, casi en simultáneo con el estreno de la temporada 4 de la serie principal.
“Permitirá explorar zonas narrativas que no encajaban del todo en el tono de ‘El Encargado’, pero que funcionan perfectamente para un personaje como Zambrano, cuya presencia siempre dejó entrever un trasfondo incómodo y lleno de grises”, explicó Goity.
La cuarta temporada, ya grabada, llegará a Disney+ en la primera mitad de 2026. Francella vuelve a ponerse en la piel de Eliseo Basurto en siete nuevos episodios.
El elenco combina figuras históricas además de Francella y Goity, están Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, que vienen de las temporadas anteriores, y se suman Arturo Puig y Luis Brandoni, que aportarán giros claves en esta nueva tanda.
Goity también dejó un comentario que ilusionó a los fans: cree que la temporada 4 no será la última.