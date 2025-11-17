Sin su estrella original, la producción de Disney+ comenzará a rodarse casi en simultáneo con el estreno de la cuarta temporada de la serie original.

Anunciaron la fecha de inicio de grabación de la nueva serie que se desprende de "El Encargado", pero sin Guillermo Francella.

Chau Francella: fecha confirmada para la nueva serie de "El Encargado"

La expansión del universo de “El Encargado” ya tiene fecha: en marzo de 2026 comenzará la filmación de la serie que se desprende del éxito protagonizado por Guillermo Francella, aunque el actor no estará en el reparto. La nueva producción de Disney tendrá como cabeza al personaje de Gabriel "Puma" Goity.

“Zambrano”, el spin-off que seguirá la historia del doctor Matías Zambrano, el polémico abogado interpretado por Goity. A diferencia de la ficción original, centrada en las maniobras de Eliseo (Francella) dentro de un edificio porteño, la nueva serie apostará por un tono más oscuro y crítico.

Guillermo Francella y Gabriel Puma Goity, ya tiene fecha el spin off de "El Encargado". Guillermo Francella y Gabriel Puma Goity, ya tiene fecha el spin off de "El Encargado". gentileza Según adelantó el acto, la trama profundizará en el costado más turbio del personaje y en sus vínculos con el mundillo judicial, un universo que apenas había sido insinuado en la historia principal.

Qué dijo el "Puma" Goity sobre “Zambrano” En una reciente entrevista con el canal de streaming Núcleo, Goity confirmó que Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de “El Encargado”, ya están trabajando en el guion. Además, adelantó que el rodaje arrancará “a mediados de marzo”, casi en simultáneo con el estreno de la temporada 4 de la serie principal.

“Permitirá explorar zonas narrativas que no encajaban del todo en el tono de ‘El Encargado’, pero que funcionan perfectamente para un personaje como Zambrano, cuya presencia siempre dejó entrever un trasfondo incómodo y lleno de grises”, explicó Goity.