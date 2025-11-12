Charly García recibió el Brillante en los Premios Konex 2025: "La elección fue natural"

Por primera vez en una década, la Ciudad Cultural Konex volvió a encender sus luces para celebrar lo más alto de la música popular argentina. Los Premios Konex 2025 reunió a generaciones enteras de artistas en una misma noche: desde los próceres del rock —Charly García, Divididos, David Lebón, Babasónicos— hasta referentes del folclore, el tango y el jazz.

El gran protagonista, claro, fue Charly. En un año en el que ya había sido distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires y homenajeado por la Legislatura porteña, el hombre de " Clics modernos " sumó otro capítulo dorado a su leyenda: el Konex de Brillante , la máxima distinción de la jornada. Un premio que en otras décadas fue para gigantes como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi , y que esta vez encontró su destino natural en la máxima figura del rock nacional.

La decisión fue unánime. El jurado, presidido por Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario, coincidió en que el brillo de Charly trascendía géneros, décadas y etiquetas. “La elección fue natural”, resumió Mihanovich, mientras a su lado Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, celebraba el espíritu transversal del premio.

Además del Konex de Brillante, la Fundación entregó los Konex de Platino, los Konex de Honor y las Menciones Especiales a los artistas que marcaron el pulso de la música argentina entre 2015 y 2024.

En el rock, David Lebón se llevó el premio como solista, mientras Divididos lo hizo como grupo. “Anoche pensaba en aquellos locos de los ‘60 que andaban con sus cuadernos y violas gestando una movida. Está bueno compartir este premio con todos los fundacionales que hicieron el piso para que nosotros pudiéramos seguir adelante. ¡Gracias al rock argentino que nació alguna vez!”, dijo Diego Arnedo, con la voz cargada de emoción. Ricardo Mollo, por su parte, definió al Konex como “el premio más transparente que existe”.

image

En el pop, la tríada de éxitos la completaron Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!, mientras que en la categoría urbano, Wos se llevó los aplausos a la distancia: su madre, Maia Mónaco, subió a recibir el premio en su nombre. En el rubro Nuevo / Alternativo, el reconocimiento fue para CA7RIEL & Paco Amoroso, representados por un amigo del dúo conocido entre los fans como “Beto”.

Otros nombres destacados fueron Fito Páez (autor y compositor), Abel Pintos (melódico/romántico), Hernán Cattáneo (DJ/electrónica), La Delio Valdez (pop tropical), Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi y Los Manseros Santiagueños (folklore). En tango, brillaron José “Pepe” Colángelo y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, mientras que el jazz tuvo a Ricardo Lew y Escalandrum como protagonistas. Lew, emocionado, lo resumió con elegancia: “Es una noche importante para mí. Este es un premio a la excelencia, más allá de las ventas y la industria”.

En el universo más técnico, Leo Sujatovich y Lito Vitale fueron reconocidos como mejores arregladores, y Vitale, junto a Fabián “Tweety” González, se llevó además el premio a productor artístico.

El Konex de Honor, reservado para figuras fallecidas durante la última década, rindió homenaje a Javier Martínez y Mariano Mores. En su nombre subieron Dora, la esposa de Mores, y su nieta Mariana Fabbiani, en uno de los momentos más emotivos de la noche. Entre las menciones especiales, la Fundación destacó a Los Auténticos Decadentes, Pimpinela, el festival Trombonanza y, por supuesto, al propio Charly García, por su aporte inigualable a la cultura popular argentina.